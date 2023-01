Projeto promove debate sobre pesca artesanal na Ilha de Maré

O Projeto Corais de Maré promoveu, nesta segunda-feira (30), um debate sobre o fortalecimento da pesca na região de Ilha de Maré entre os profissionais que tiram o sustento do mar. O III Fórum de Pesca Artesanal reuniu cerca de 30 pescadores, marisqueiras e lideranças para refletir sobre o papel de cada um na promoção da atividade pesqueira na Baía de Todos-os-Santos, além de compartilhar detalhes sobre o andamento do projeto. O evento aconteceu na Associação de Moradores, Pescadores e Marisqueiras da Ilha de Maré, Porto dos Cavalos, Martelo e Ponta Grossa.

Realizado pela empresa Carbono 14, em parceria com a Braskem, a Universidade Federal da Bahia (Ufba) e o Instituto de Pesca Artesanal de Ilha de Maré (IPA), o Corais de Maré desenvolve uma tecnologia que promove a restauração de recifes na Baía de Todos-os-Santos, por meio da utilização de plástico e outros materiais reciclados. O objetivo dos fóruns é envolver a comunidade nas ações de preservação. Nesta edição, participaram também representantes da Federação dos Pescadores e Aquicultores do Estado da Bahia e estudantes do Instituto de Geologia da Ufba.

“Queremos mobilizar e integrar as lideranças comunitárias por meio desses encontros para que façam parte de ações que fortalecem o capital social dos moradores desta área. A participação empodera todos que vivem na região envolvendo pessoas de 18 a 80 anos que tiram seu sustento do mar”, afirma José Roberto Caldas, conhecido como Zé Pescador, CEO da Carbono 14.

Projeto

Com o objetivo de promover a restauração de recifes na Baía de Todos-os-Santos, o projeto Corais de Maré utiliza o esqueleto do Coral-sol, espécie considerada invasora na região, na produção de sementeiras para cultivo do coral nativo, Millepora alcicornis. Essas sementeiras são instaladas em berçários no fundo do mar, na Ilha de Maré, sendo fixadas com plástico e outros materiais recicláveis, o que potencializa o crescimento do coral nativo. A ação busca recuperar parte dos recifes, que teve a quantidade de corais reduzida em cerca de 50% desde 2003, conforme levantamento de pesquisadores da Ufba.

Para a gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, Magnólia Borges, a iniciativa reforça que há soluções inovadoras para a reutilização de materiais recicláveis. "O projeto demonstra que o plástico, por meio de um consumo consciente e descarte correto, também pode proporcionar soluções para problemas do meio ambiente, como é o caso da restauração dos recifes prejudicados pela espécie invasora na região da Ilha de Maré," destacou.

Iniciado em março do ano passado, o projeto já está na fase final de transferência das mudas de coral nativo para recifes na Baía de Todos-os-Santos. “A proposta é completarmos a transferência até fevereiro. É um processo delicado que precisamos fazer com cuidado e a partir daí teremos que monitorar o desenvolvimento das colônias. A iniciativa vai trazer um benefício enorme para o ecossistema marítimo da região e ficamos muito contentes com a parceria da Braskem neste projeto pioneiro no Brasil”, pontua.