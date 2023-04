Projeto que reúne livros de escritoras do Recôncavo será lançado na quinta-feira

Cinco livros escritos por mulheres do Recôncavo da Bahia compõem o Projeto Cachoeiras, que será lançado no próximo sábado (15). O evento será realizado na Casamendoeira (sede da andarilha edições), no Povoado do Cruzeiro, depois de Belém da Cachoeira, no Recôncavo.

A produção foi realizada ao longo de seis meses, com oficina de escrita. O projeto é realizado pelo Instituto Mulheres e Economia (Imuê) e está sendo coordenado por Maíra Vale e Deisiane Barbosa.

Os cinco primeiros títulos que inauguram a coleção reúnem narrativas que perpassam o cenário de cultura, dança e musicalidades em Cachoeira; as histórias da ladeira do milagre e da Gruta de Santa Bárbara, em São Félix; o samba de roda e sua relação com a trajetória de mulheres negras da região, na luta pela patrimonialização, transmissão e preservação desse bem imaterial; as memórias de uma casa de adobe, entremeada por histórias de uma amendoeira, em um recôncavo-casa de farinha; e as narrativas de uma mulher com fome de conhecimento, vivendo um casamento que não lhe permitia abrir as asas.