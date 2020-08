Projeto Queremos Doar recolhe doações em casa e leva até beneficiários

Uma iniciativa para doar brinquedos, livros ou roupas para creches, asilos e outras instituições foi lançada esta semana em Salvador. O objetivo do projeto Queremos Doar é levar um pouco mais de alegria para crianças e idosos sem precisar sair de casa.

Por uma plataforma online, doadores de qualquer parte de Salvador podem agendar a doação de brinquedos, roupas ou livros. Basta acessar o site do projeto e escolher o melhor momento.

A inovação do projeto, explicam os idealizadores, é que, a partir do agendamento, as doações são recolhidas na casa do doador, em data e horários combinados durante o cadastro da doação, sem que seja preciso deixar a segurança do lar para fazer a boa ação.

Os itens são então entregues no veículo do "Queremos Doar" às instituições credenciadas. Tudo isso sem custo algum para o doador e o beneficiário.

De acordo com o empresário Davidson Botelho, que criou o projeto junto com os sócios Ricardo Luzbel e Kiko Silva, eles perceberam neste momento difícil que vive toda a sociedade a hora certa para colocar em prática e incentivar um sentimento que faz toda a diferença para amenizar as dificuldades de quem mais precisa, a solidariedade.

"O Queremos Doar nasce para ser o elo entre quem deseja doar e quem precisa receber. É uma plataforma que irá facilitar os gestos solidários de inúmeras pessoas que querem fazer algo pelo próximo doando objetos que não usam mais ou estão em excesso, ou até mesmo compram pra doar e não sabem como chegar a quem necessita", explica Davidson.

Inicialmente, oito instituições que atendem, no total, cerca de duas mil pessoas estão credenciadas no site do "Queremos Doar". São creches, lares, abrigos e asilos para onde serão direcionadas as doações. Este é apenas o número inicial, pois a ideia é que sejam, ao menos, 20 instituições cadastradas para receber os livros, brinquedos e roupas. O projeto ainda está aceitando pedidos de outras instituições para credenciamento.



Destinos da solidariedade

A Creche Criança Feliz, que fica no bairro de Sussuarana, em Salvador, é uma das instituições beneficiadas. Embora esteja com as atividades suspensas por conta da pandemia do novo coronavírus, a creche atende cerca de 120 crianças, de 1 a 5 anos.

Diretora da unidade, Sidinea Carvalho reforça a importância de ações solidárias como a do Queremos Doar. “Ficamos muito felizes de fazer parte das instituições que serão beneficiadas pelo projeto. Isso fará crescer ainda mais o que já fazemos, que é doar amor e solidariedade", disse a responsável pela creche.



Instituições credenciadas ao Queremos Doar:

* Abrigo Bom Jesus - Paripe

* Abrigo São Gabriel - Boa Viagem

* Asilo São Lázaro - Jardim Nova Esperança

* Creche Criança Feliz - Sussuarana

* Creche Flor da Primavera - Uruguai

* Lar da Criança - Vila Laura

* Lar Fabiano de Cristo - Periperi

* Lar Santo Expedito - Nazar