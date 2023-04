Projeto Quintas Empreendedoras discute marketing digital

A CDL Salvador e o Sebrae Bahia realizam nesta quinta-feira 13/04, às 11h, a palestra "A importância do marketing digital". O encontro é voltado para empresários, empreendedores e demais interessados no tema, e integra o projeto Quintas Empreendedoras. O local é a sede da CDL Salvador, na Rua Carlos Gomes, 1063, Aflitos. A inscrição, gratuita, pode ser feita pela plataforma Sympla, no link https://bit.ly/importmark. As palestras do projeto são todas ministradas por consultores do Sebrae Bahia.

Para o gerente Institucional e de Marketing da CDL Salvador, Fausto Matos, o marketing digital é um dos temas mais atuais para quem já tem negócio ou para aqueles que pretendem empreender. “É um diferencial do projeto trabalhar assuntos de relevância no mercado. Neste caso, todos precisamos conhecer e nos aprofundar em ferramentas digitais, saber falar a língua do consumidor, acompanhar a velocidade com que as coisas acontecem”, explica.

O projeto Quintas Empreendedoras foi criado com o objetivo de fortalecer o empreendedorismo na capital soteropolitana. Acontece sempre numa quinta-feira e dá espaço para renomados palestrantes darem treinamentos sobre temas específicos como gestão empresarial, administração de crises, estratégias de marketing, comunicação empresarial, entre outros.

SERVIÇO

O quê: Quintas Empreendedoras, sobre o tema "A importância do marketing digital"

Quando: quinta-feira (13/04), às 11h

Onde: sede da CDL de Salvador, na Rua Carlos Gomes, n.º 1063, Ed. CDL, Aflitos

Quanto: gratuito, inscrição pelo link https://bit.ly/importmark.