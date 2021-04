Projeto realiza oficina gratuita sobre Casa do Benim

Acontecem nesta terça (20) e quarta (21), das 18h às 21h, os dois encontros da oficina Memórias Situadas: Diálogos sobre a Casa do Benin na Bahia, que propõe apresentar e discutir a memória da Casa de seu acervo de objetos e obras de arte, de sua arquitetura e dos arquivos históricos do local. A ideia é produzir uma instância coletiva de discussão sobre a memória da Casa do Benin e como esse conhecimento arquivado pode se relacionar, no presente, com diferentes campos do saber.

A oficina é gratuita e aberta para qualquer pessoa. Ela será ministrada pelos artistas pesquisadores Lucas Feres e Lucas Lago, que junto com a também artista pesquisadora Sarah Marques estão à frente do Projeto Memórias Situadas. Além da oficina, o projeto lança no começo dia 06 maio um e-book e um site com o acervo e arquivos históricos do local.

O Projeto Memórias Situadas foi contemplado pelo Prêmio Jaime Sodré de Patrimônio Cultural – Fundação Gregório de Matos - da Prefeitura de Salvador por meio da Lei Aldir Blanc, com recursos oriundos da Secretaria da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.

Inscrição pelo formulário em bit.ly/3ukHRQ6 ou através de link na página do Instagram do Projeto, em www.instagram.com/memorias.situadas ou @memorias.situadas