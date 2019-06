Projeto registra musicalidade tradicional de origem afro-baiana

Muito se conhece sobre a música baiana, mas pouco se sabe sobre de onde vêm as influências que faz o estado ser um grande palco de ritmos que se misturam e criam o que a gente ouve no dia a dia.

Com o intuito de chegar à raiz de importantes fontes da musicalidade afro-baiana, o músico e pesquisador Betão Aguiar mergulhou no universo do candomblé, da capoeira e das cheganças, através do projeto Mestres Navegantes.

Durante um ano e meio, Betão, a capoeirista e diretora de cinema Gabriela Barreto e o contramestre Rosildo do Rosário se dividiram entre terreiros de candomblé, rodas de capoeira e grupos das cheganças para entender a essência da musicalidade baiana. O projeto conta ainda com as pesquisas do antropólogo e etnomusicólogo francês Xavier Vatin, ex-diretor da UFRB.

A música do candomblé está presente através de terreiros como o Ilê Kaio Alaketu, de Mãe Preta (Foto: Samuel Macedo/divulgação)

O trabalho resultou numa coleção com sete CDs, que já estão disponíveis a partir de hoje, gratuitamente, na plataforma digital SoundCloud.

O projeto começou em 2008 e teve sua primeira edição oficial em 2011, abordando a musicalidade da região de São Luiz do Paraitinga, interior de São Paulo. Depois passou pelo Cariri, no sertão do Ceará, pela Ilha do Marajó, no Pará, e chegou à Bahia, onde está na segunda edição.

Betão Aguiar conta que sempre quis trazer o Mestres Navegantes para a Bahia, muito por conta da sua relação com o estado. Ele é filho do cantor e músico Paulinho Boca de Cantor e já trabalhou com Carlinhos Brown, Caetano Veloso e Baby do Brasil. “Sempre tive vontade de levar o projeto para Bahia”, eitera Betão.

Na primeira coletânea baiana, o projeto foi focado nos sambas de rodas e sambas rurais do Recôncavo. Desta vez, está dividido em três discos de candomblé, dois de capoeira e dois de chegança.

Foram 16 comunidades religiosas e mestres representantes da diversidade musical baiana, cada um mostrando a sua essência da forma mais natural possível. “Uma honra conhecer essa Bahia de perto”, afirma Betão.



As gravações foram feitas nos locais onde os grupos geralmente se reúnem. Enquanto um gravava, o outro assistia e outro ensaiava. Levar todos para um estúdio perderia o “quente” da apresentação e para o músico e pesquisador, o projeto é para causar um sentimento sensorial. “Todo o projeto é pensado para causar um sentimento sensorial nas pessoas”, destaca.

Os discos ficam disponibilizados no SoundCloud e é uma forma de levar a cultura baiana e brasileira para o mundo. No total, todos os discos produzidos já somam mais de 150 mil plays de diferentes países. O conteúdo está disponível também para download.

Além dos discos, serão lançados dois minidocs em homenagem aos mestres BuleBule e Dona Cadu, nomes que estavam presentes na primeira coletânea baiana. O Mestres Navegantes - Bahia Volume 2 tem patrocínio da Natura e FazCultura.

*Com orientação da editora Ana Cristina Pereira