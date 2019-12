Projeto reúne diferentes gerações da música negra em show inédito

Duas cantoras expoentes da nova geração da música baiana convidam duas tradicionais vozes negras para subirem juntos ao palco. É assim que vai ser a segunda edição do projeto Padrinhos da Música, que acontecerá no dia 5 de janeiro, no Trapiche Barnabé.

Nesta apresentação, Larissa Luz convida Margareth Menezes e Luedji Luna convida Lazzo Matumbi. No primeiro show, o repertório de Larissa e Margareth irão se encontrar e mostrar onde as convergências se apontam e onde cada uma tem sua marca de trajetória, referências e temporalidade. Já no segundo show, Lazzo Matumbi será o convidado de Luedji Luna, num repertório que mistura suas obras e leituras.

A primeira edição do Padrinhos da Música aconteceu em dezembro, com o diálogo musical entre Àttooxxá e Carlinhos Brown. O projeto vai render ainda uma websérie documental de quatro episódios e investiga, de maneira ampla, a relação entre a cena baiana de hoje e os artistas e movimentos que vieram antes. Os episódios serão filmados ao longo dos ensaios e conversas entre “padrinhos e afilhados” e irá revelar histórias curiosas e influências inusitadas. Nos meses de fevereiro e março acontecerão as duas últimas edições do projeto, cobrindo todo o verão.

Fernanda Bezerra, coordenadora do Padrinhos da Música, explica que, “em pleno verão soteropolitano, queremos criar pontes e fortalecer relações entre os artistas da música baiana contemporânea com algumas de suas referências musicais principais. A tradição e a inventividade da música se encontram no palco do Padrinhos”.

“Trata-se de estar completamente aberto ao novo, mas entendendo que somos frutos de processos, da história. O que as novas gerações estão fazendo – e são coisas lindas - parte das bases do que foi feito antes”, diz Dayse Porto, diretora da websérie e uma das idealizadoras do projeto.

Serviço:

O quê: Padrinhos da Música – Larissa Luz convida Margareth Menezes e Luedji Luna convida Lazzo.

Onde: Trapiche Barnabé (Av. Jequitaia, 5 - Comercio).

Quando: Dia 05 de janeiro de 2019, às 16h, domingo.

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Vendas abertas no Sympla (http://www.sympla.com.br)