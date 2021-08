Projeto reúne escritores em torno de palavras marcantes em suas trajetórias

O escritor Marcus Vinícius Rodrigues inicia hoje o projeto Palavra&ponto, um programa de entrevistas onde ele recebe escritores e escritoras, para um bate-papo sobre a palavra. Com realização da Academia de Letras da Bahia, em parceria com a Editora Caramurê, Palavra&ponto acontece às sextas, semanalmente, entre agosto e dezembro, simultaneamente no YouTube da ALB e TV Caramurê.

“O projeto Palavra&ponto já diz no nome que o que realmente importa é a palavra”, comenta o acadêmico Marcus Vinícius Rodrigues, que elege a cada encontro uma palavra para guiar a conversa. "Água" é a escolhida para abrir a temporada, em um encontro inundado com a poesia da escritora Lívia Natália, que fala sobre a sua escrita, materializada nos seis livros já publicados, dois deles premiados.

O segundo encontro (13/08) é o da palavra “Pontuação”, com o escritor Davi Boaventura compartilhando a sua escrita com as publicações, Talvez não Tenha Criança no Céu e Mônica Vai Jantar, livro finalista dos prêmios São Paulo de Literatura, AGES e Minuano. No dia 20/08 a palavra é a irreverente “Culhuda”, e o escritor Breno Fernandes divide a experiência da escrita infantojuvenil em suas cinco publicações, duas selecionadas para o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). O quarto encontro (27/08) tem como palavra “Cachoeira”, nome da cidade natal do escritor e acadêmico Ordep Serra, tradutor de textos científicos e literários, com cerca de trinta obras publicadas. O presidente da ALB compartilha sua escrita clássica no último encontro do mês de agosto.

O Projeto Palavra&ponto faz parte das iniciativas da Academia de Letras da Bahia na criação de eventos que promovem a aproximação das letras, das culturas e das artes com a sociedade.E tem apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia.









Serviço: Palavra&ponto

Dia / Hora: Sextas-feiras às 18h

Escritores e Escritoras: 06/08 - Lívia Natália, 13/08 - Davi Boaventura, 20/08 - Breno Fernandes, 27/08 - Ordep Serra

Link para acesso: https://www.youtube.com/channel/UC89NyFbowIZpNGUDisg8ZOw

Gratuito (com emissão de certificado)