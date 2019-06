Projeto reúne mulheres para torcer pela seleção feminina

A Copa do Mundo de futebol feminino começa nesta sexta-feira (7), e o Brasil estreia na competição no domingo (9), às 10h30, contra a Jamaica, em Grenoble, na França, país sede do torneio. Com o objetivo de incentivar o público feminino a assistir aos jogos da Seleção, o projeto Copa com as Manas reunirá uma torcida organizada só de mulheres – ou em sua maioria – no Cabaré dos Novos, café-teatro do Teatro Vila Velha, no Campo Grande. A idealização é do Coletivo Criôla Criô, formado por mulheres desde 2016, em Salvador.

A transmissão do jogo começa às 10h30. Antes, às 9h30, haverá um pate-papo com Cláudia Sandes, que é assessora de projetos do Esporte Clube Bahia. A música fica por conta da DJ Nai Kiese.