Projeto Sacadas Musicais leva corais natalinos infantojuvenis ao Centro Histórico de Salvador

Parte do cenário de encanto do Centro Histórico de Salvador, o badalar dos sinos das igrejas do Pelourinho ganhou tons natalinos na noite desta sexta-feira (16), quando o projeto Sacadas Musicais estreou sua programação de Natal com o Coral Música das Nascentes, na sacada da Federação Espírita da Bahia (FEEB). A iniciativa, gratuita, é realizada pela Prefeitura, através da Diretoria de Gestão do Centro Histórico (DGCH), da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult).

Vestidos de Papai e Mamãe Noel, os 16 jovens do Coral comandaram o espetáculo sob luzes e decorações típicas da época. Vindos da zona rural de Barra de Pojuca, na comunidade de Tiririca, em Camaçari, na região metropolitana, as meninas e os meninos tiveram a companhia da flauta e do teclado para cantar canções como “Noite Feliz”, “Bate o Sino” e “Papai Noel”.

Prestes a subir para o primeiro andar do edifício da FEEB e se posicionar na sacada de frente para o Cruzeiro de São Francisco, a jovem integrante do Coral Raniely da Silva, de 12 anos, tinha os olhos brilhando de tanta ansiedade para o início da apresentação. "Eu estou nervosa e ao mesmo tempo muito feliz porque essa é a primeira vez que estou apresentando no Pelourinho. Estou muito agradecida pela oportunidade", afirmou.

Também na expectativa pela estreia, a jovem cantora Maria Eduarda Moreira, 13, confessou estar com frio na barriga antes do início. "Estou muito ansiosa porque tem uma música que cantamos eu e meus amigos e só depois começa junto com o coral, aí dá um nervoso de errar", relatou.

O receio de Maria Eduarda, no entanto, vai muito além da ocasião da estreia. Ela conta que, desde que entrou na escola, desejou fazer parte do coral e ficou realizada quando conseguiu. Coordenadora do projeto, que nasceu na Escola Ambiental, em Camaçari, Liliana Oliveira, 22, ressalta que a iniciativa representa uma oportunidade significativa não apenas na vida de Maria Eduarda, mas na vida de todos os jovens do coral.

"Infelizmente nós viemos de uma região que não proporciona tanta oportunidade para a área cultural. Então além de ser um trabalho de resgate, tem sido muito importante para os meninos porque traz esperança de que coisas boas podem acontecer. A expectativa é grande não só para mim. Os meninos estão muito empolgados, alguns deles estão pela primeira vez em Salvador conhecendo o Pelourinho", apontou.

Maestro Cayo Brito regeu o coral na apresentação de estreia (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

Com programação prevista para os dias 17, 18, 20, 21 e 22 de dezembro, às 18h30, nas sacadas iluminadas de três prédios históricos no Terreiro de Jesus, Cruzeiro de São Francisco e Largo do Pelourinho, o Coral se apresentará sob regência do maestro Fred Dantas. Excepcionalmente nesta sexta-feira, o maestro Cayo Brito dirigiu a apresentação de estreia e fez questão de destacar a influência cultural e ambiental da comunidade de Tiririca para o nascimento da inciativa.

"O maestro Fred Dantas tinha um projeto chamado Música das Nascentes, ele era mentor da filarmônica ambiental e ficava visitando as áreas de nascente que têm lá. Cada nascente que ia visitar com os meninos, ele aproveitava e cantava com eles, apresentando o folclore da própria região, que eles não conheciam. Foi daí que surgiu a ideia do coral", relembra.

Fazendo jus ao aprendizado obtido através do mestre Fred Dantas, o repertório do grupo não só deu vez às músicas tradicionais de Natal, como também contou com músicas do acervo musical regional, como “Siriri Comia”, canção das marisqueiras do Rio Pojuca, e “Samba de Viola, samba-chula da orla de Camaçari.

Para o diretor do Centro Histórico, Gegê Magalhães, os próximos seis dias serão bastante especiais para os turistas e moradores da capital, que poderão abrilhantar mais o espírito natalino através das vozes infanto-juvenis e de um repertório que desperta bons sentimentos.

"A gente traz essa mensagem de um Natal de esperança, de fazer o sonho se tornar realidade, ainda mais depois de um momento tão difícil que passamos nos últimos anos sem grandes festas natalinas. Hoje, nós conseguimos trazer essas festas para tocar o coração de todos os visitantes, moradores e comerciantes aqui da região do Centro Histórico", destacou.

Moradores do Centro Histórico, turistas e comerciantes estiveram presentes na plateia (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

Encantado, o professor Flávio Caetano assistiu a apresentação de estreia e celebrou o retorno da programação natalina às ruas. "Eu achei fantástico. Nós vivemos muito no privado e quando vamos agora para o público eu acho isso muito gratificante. O espírito natalino recupera essa coisa da comunhão, da partilha e da solidariedade, então eu acho que essa iniciativa recupera esse espírito do Deus da comunhão", disse.

Vinda do bairro da Liberdade para o Centro Histórico apenas para assistir o coral, a cabeleireira Maricarmen Bezerra, 60, afirmou que o deslocamento valeu a pena. "Foi muito lindo e numa ocasião maravilhosa, que é o Natal. Todos precisam de algo para se alegrar e a iniciativa veio na hora certa. Deveria todo ano ter, porque nós, moradores de outros bairros e daqui, viemos para participar e ouvir. Vou vir todos os dias", garantiu.

Programação:

- Dias 16, 17 e 18/12: Sacada da Federação Espírita da Bahia – Cruzeiro de São Francisco

- Dias 20 e 21/12: Sacada do Casarão 17 – Terreiro de Jesus

- Dia 22/12: Sacada do Senac Pelourinho – Largo do Pelourinho

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo