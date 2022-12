Projeto Samba pra Rua recebe Nelson Rufino 

O Projeto Samba pra Rua realiza a última edição do ano com a participação especial de Nelson Rufino, nesta quinta (8), a partir das 15h, na quadra do tradicional Apache do Tororó. O ingresso custa R$ 5 e será vendido no local. Ícone do samba brasileiro, Rufino, que fez 80 anos esse ano, cantará parte de seu repertório num momento de celebração em um dos redutos mais tradicionais de samba da cidade.

A iniciativa promovida pelo grupo Samba pra Rua é um projeto itinerante que circula pela cidade reavivando a cultura das rodas de samba. Mais informações podem ser acompanhadas através do instagram @sambaprarua

Anfitrião da festa, o Grupo Samba pra Rua apresenta um repertório que vai da tradição do samba carioca, passando pelo samba do Recôncavo Baiano, samba duro e pelos batuques dos blocos afros, incluindo canções de sambistas consagrados como Zeca Pagodinho, Dona Ivone Lara, Nelson Rufino, Riachão, Nega Duda, Xandy de Pilares, Leci Brandão, Péricles, Ilê, Olodum e Apalaches, além de apresentar músicas autorais.

Idealizado por Ana Flauzina, professora da Faculdade de Educação da Ufba, o Samba pra Rua nasceu em maio de 2022, no Pelourinho, e desde então vem circulando com programação gratuita e acessível por bairros da cidade. “Consideramos importante recuperar a vivência do samba como espaço de encontro geracional e social, promover as possibilidades de trocas entre pessoas de diferentes faixas etárias e condições socioeconômicas e garantir o acesso ao lazer”, destaca Ana Flauzina.

SERVIÇO - Samba pra Rua convida Nelson Rufino | quinta (8), das 15h às 20h, na sede do Apache do Tororó | Ingresso: R$ 5