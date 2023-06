Projeto ‘Saúde nos Bairros’ chega em Cajazeiras nesta quinta (15)

O programa Saúde nos Bairros chegará em Cajazeiras nesta quinta-feira (15). O lançamento oficial acontece às 8h, na estrutura montada na Arena da Pronaica, em Cajazeiras X. A ação, promovido pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), seguirá no bairro até o dia 26 de junho.

Os moradores do bairro e adjacências são contemplados com consultas médicas de Atenção Especializada, exames de imagem como ecocardiografia transtorácica, eletrocardiograma, mamografia bilateral para rastreamento, ultrassonografias (abdômen total, tireoide mamaria bilateral), pélvica (ginecológica); doppler colorido de vasos e vacinação.

Para ter acesso aos serviços prestados, os interessados devem apresentar Cartão SUS, RG, e guia dos exames pretendidos (para esses casos). Alguns atendimentos já foram previamente agendados por meio do sistema Vida+ para os usuários que já estavam cadastrados; mas também ocorrerão por demanda espontânea para os moradores da região e comunidades adjacentes, sendo essas vagas limitadas aos serviços e procedimentos disponíveis no dia.

Desde o lançamento, no mês de abril, o programa atingiu a marca de 90 mil atendimentos em cinco bairros já contemplados com a estratégia.

“Esse nosso projeto vai além de uma feira de saúde ou mutirão de serviços. Se trata de irmos para perto da população, de portas abertas, trabalhando pontualmente em suas questões mais importantes e as referenciando para nossa rede de Saúde”, afirmou a vice-prefeita e secretária da Saúde, Ana Paula Matos.

A estruturação do Saúde nos Bairros se deu a partir de um levantamento no banco de dados da SMS sobre demandas reprimidas e maiores localidades afetadas. Os bairros que já foram beneficiados são: Parque das Bromélias, Jardim das Margaridas, Tororó, Calabetão e Bom Juá. Nesta semana, Fazenda Coutos também entra na programação. “A ideia é percorrer grandes centros de Salvador, focando no perfil de cada população”, destacou a gestora municipal.

Em cada localidade, os moradores do bairro e adjacências são contemplados com consultas médicas de Atenção Especializada, exames de imagem como ecocardiografia transtorácica, eletrocardiograma, mamografia bilateral para rastreamento, ultrassonografias (abdômen total, tireoide mamaria bilateral), pélvica (ginecológica); doppler colorido de vasos e vacinação.

“O Saúde nos bairros tem cumprido com o propósito almejado: de que as pessoas possam ter uma vida com mais qualidade. Além disso, também estamos levando esperança para as pessoas. Uma amostra disso é que temos registros de casos relevantes atendidos, como de uma jovem que sofria com o tamanho das mamas, ao ponto de não ir à praia por desconforto e baixa autoestima. Já demos encaminhamos para as demais consultas e exames para que possa ser realizada a mamoplastia redutora. Realizar sonhos também nos realiza”, completou.