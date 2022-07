Projeto sobre ida do Carnaval a Boca do Rio deve ser entregue em agosto, diz Reis

O assunto envolvendo a possível mudança do circuito do Carnaval de Salvador, saindo da Barra para a orla da Boca do Rio, só deve ter novidades em agosto. É neste mês em que a comissão criada para discutir o assunto vai entregar o projeto para avaliação da prefeitura.

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (UB), revelou que a possibilidade da mudança tem ligação com um projeto de revitalização da orla de Pituaçu, no trecho da Boca do Rio até Piatã.

"Vai se tornar uma 'nova Barra'. Nós já soltamos a licitação da obra da nova orla de Pituaçu, que é praticamente o último trecho da orla soteropolitana que falta ser revitalizado. Com o surgimento deste novo espaço na cidade, o trade do Carnaval se interessou em utilizá-lo como circuito. Quando nós da prefeitura recebermos o projeto, em agosto, vamos nos debruçar sobre o tema", disse o gestor.

No mês passado, cerca de 22 membros do Conselho do Carnaval (Concar) se reuniram para criar uma comissão técnica para discutir a possibilidade da mudança do circuito Barra-Ondina para a orla da Boca do Rio.

"O objetivo da reunião foi abrir essa discussão para que fossem levantadas todas as vantagens e desvantagens dessa mudança. O que se tomou de decisão foi criar uma comissão para montar um projeto arquitetônico do que viria a ser esse circuito da orla (da Boca do Rio)", declarou na época Joquim Nery, presidente do Concar.

Ainda segundo o presidente do conselho, a previsão é de que este projeto esteja pronto até a primeira semana de julho para apresentar à Prefeitura de Salvador.

Ele conta ainda que houve consenso no grupo sobre os aspectos positivos desta mudança. "O que existe de pensamentos divergentes ainda é se essa mudança deveria ser feita agora para o Carnaval de 2023 ou para o de 2024", acrescentou.

Os definições de data e trajeto só serão apresentadas após a conclusão da fase de planejamento.