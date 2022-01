Projeto social de futebol feminino está com inscrições abertas

Premiado pela Organização das Nações Unidas (ONU), o projeto Esporte na Cidade está oferecendo novas vagas. Meninas entre 7 e 17 anos e que tenham interesse em participar de aulas gratuitas de futebol feminino já podem fazer suas inscrições.

As oficinas acontecem no estádio de Pituaçu, e no campo anexo ao Ginásio de Poliesportivo de Cajazeiras, ambos em Salvador. Todas as alunas matriculadas recebem camisa, short, meião, calçado e máscara de proteção para utilização durante as atividades do projeto.

Em Pituaçu, as inscrições serão realizadas às segundas e quartas, de 9h às 12h, e 14h às 17h (acesso pelos vestiários). Já em Cajazeiras, às terças e quintas, 9h às 17h. São os mesmos dias e horários que acontecem as aulas, respectivamente.

As matrículas devem ser feitas por pais ou responsáveis, mediante apresentação de documento de identidade ou certidão de nascimento da aluna, atestado de matrícula da escola e comprovante de endereço.

Na capital baiana, o Esporte na Cidade é realizado pela De Peito Aberto (DPA) por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte com patrocínio do Itaú, Rede SporTV e White Martins e apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).