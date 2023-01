Projeto social promove aulas gratuitas de futsal e judô na RMS

Um total de 200 crianças e jovens, entre 6 e 17 anos, começa nesta sexta-feira (27) a desenvolver suas habilidades no futsal e no judô. Eles fazem parte do projeto Oportunidade Através do Esporte, promovido pela instituição De Peito Aberto. As aulas gratuitas nas duas modalidades acontecem no Centro Educacional Santo Antônio (CESA), das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), em Simões Filho.

“Acreditamos que o esporte é uma ferramenta de transformação para a sociedade, sendo um passo muito importante para a geração de impacto social”, destaca Hagmar Madeira, fundador da De Peito Aberto. A iniciativa conta com patrocínio da Braskem e do Magazine Luiza, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, e apoio da OSID.

Segundo a gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, Magnólia Borges, a importância do projeto está no incentivo ao desenvolvimento de crianças e jovens, por meio do esporte. “Sempre será um compromisso nosso atuar com iniciativas que impactem positivamente as comunidades vizinhas às nossas operações”, afirma.

Ministradas por profissionais de educação física, as aulas são realizadas às quartas e sextas-feiras, sempre no contraturno escolar para que os beneficiários possam desfrutar das atividades sem prejudicar o rendimento na escola.