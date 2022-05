Projeto Sons Daqui estreia na Sala do Coro

O guitarrista e compositor baiano Igor Gnomo apresenta pela primeira vez em Salvador o show do seu disco Formiga Preta, lançado ano passado. O show acontece nesta quarta (11), às 20h, na Sala do Coro do TCA, com participação especial dos guitarristas JOTAERRE, Chibatinha e Angelo Canja.

A apresentação marca a estreia do projeto Sons Daqui, que terá três shows na Sala do Coro e que busca trazer para o público de Salvador artistas de destaque do cenário musical baiano.

Natural de Paulo Afonso, Igor Gnomo integra a cena instrumental e já passou por diversos palcos no Brasil e Argentina. Agora está de volta a Salvador para mostrar ao vivo as canções do álbum autoral Formiga Preta, terceiro da sua carreira.

O disco conta com participações ilustres da música instrumental nacional, como o saxofonista Derico Scioti - que tocava no programa de Jô Soares - o baixista Michael Pipoquinha e o violinista Marcelo Fonseca, apresentando a simbiose do Jazz com o rock nordestino, principais características do trabalho de Gnomo.

Além das novas composições, o repertório traz releituras que passeiam pela obra de Hermeto Pascoal, Dominguinhos e Chico Science. Igor se apresenta acompanhado pelo percussionista Gildo Madeira, do baixista André Jumper e do baterista Thiago Reuel.

Elogiado por artistas como Toninho Horta e Luiz Caldas, Igor traz na bagagem apresentações em eventos importantes como o Rio Montreux Jazz, Shell Open Air, FIG, Fimus Jazz e Buenos Aires Cine Ambiental. Também e realizou participações em shows de Armandinho Macedo, Luiz Carlini, Luiz Brasil e Gabriel Pensador, entre outros.

Sala do Coro do Teatro Castro Alves (Campo Grande). Hoje, às 20h. Ingressos: R$ 40 | R$20, à venda no Sympla e na bilheteria