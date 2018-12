Projeto Sou Verão leva esportes para São Tomé de Paripe

O casal de namorados Jéssica Soares e Leone Paiva, 20 anos, acordou cedo neste sábado (8) para conferir de perto o Sou Verão na praia de São Tomé de Paripe. Moradores do bairro, foram andando até as bases e escolheram entre os seis esportes oferecidos. Ela optou pelo patins e ele se divertiu na canoa havaiana, novidade na quarta temporada do projeto realizado pelo CORREIO com apoio institucional da Prefeitura de Salvador.

"Soube do Sou Verão pelo Facebook do Correio e combinamos de vir. Achei a canoa havaiana diferente de tudo que já tinha experimentado. Precisa ter ritmo e fazer um trabalho de equipe para dar certo", comentou o estudante. Já a opção de Jéssica foi mais nostálgica. "Andava de patins quando era criança e decidi praticar para ver se ainda me lembro", contou. No final da manhã, os namorados ainda se divertiram juntos no stand up paddle.

Casal Jéssica e Leone foram cedo curtir o projeto Sou Verão

(Foto: Erik Salles)

O casal Kleber Ferreira, 38, e Angela Oliveira, 28, acompanhados da filha, Ana Beatriz, de 2 anos e 2 meses, também foi se divertir no Sou Verão. Seguidor do CORREIO no Instagram, ele não pensou duas vezes em levar a família para brincar junto. Primeiro, a pequena deu uns passinhos no skate longboard sob o olhar coruja da mãe. Depois, os três foram para o SUP. “Sou estudante de Psicologia e sei da importância de atividades que envolvam arte e esporte para o desenvolvimento das crianças. Sempre que posso, levo minha filha para participar desses momentos", comentou Angela.

Kleber Ferreira, Angela Oliveira, e a filha, Ana Beatriz, curtem o stand up

(Foto: Erik Salles)

O convite do CORREIO para vivenciar atividades esportivas como skate longboard, patins, SUP, canoa havaiana, frescobol e futevôlei na praia de São Tomé de Paripe foi aceito na manhã deste sábado por 108 pessoas, que se divertiram gratuitamente em todas as modalidades. Além dos equipamentos, as três bases montadas pelo projeto por um quilômetro de extensão da Rua Benjamim de Souza tinham promotores e instrutores para atender e passar as instruções dos esportes. Na praia, o salva-vidas Jader Andrade São Pedro, 31, permaneceu atento ao público que participava das atividades na água.

Uma das mais dispostas era a vendedora Luana Calmon, 30, que andou de patins e remou no SUP e na canoa havaiana, esporte hit do Verão 2018. "Quando você encontra de graça e perto de casa esportes como esses que nunca praticou, tem que aproveitar. Amei tudo, principalmente a atenção dos instrutores, que tiveram muita paciência comigo", disse rindo.

Vendedora Luana Calmon estava super empolgada e aproveitou várias atividades

(Foto: Erik Salles)

Um dos responsáveis pela base de esportes terrestres, localizado em uma praça de São Tomé de Paripe, Iago Moreira, 21, não só garantia que todo mundo estivesse com o equipamento de proteção colocado corretamente - joelheira, cotoveleira e capacete - como acompanhava de perto os primeiros passos de quem nunca pisou em um patins ou skate. “A gente checa tudo e não deixa ninguém sem proteção para evitar que um acidente aconteça. Esse cuidado é fundamental independentemente do esporte".

E olha que a turminha deu trabalho. Os primos Everson Nunes, Daniel Batista e Michael Costa, 11, alternaram skate e patins durante parte da manhã. O trio estava indo para a praia com a tia Maria Luiza Alcântara, 40, e quando viu o equipamento, pediu para brincar. "Sempre trago eles para a praia e achei a iniciativa ótima porque ocupa o tempo e a mente deles. Aqui é uma região carente dessas atividades e acaba sendo uma experiência diferente de lazer. Dia 22, estarei aqui de novo com eles", garantiu.

Primos aproveitaram skate e patins na manhã deste sábado

(Foto: Erik Salles)

A próxima edição do Sou Verão será no próximo sábado, dia 15, na Barra. Os postos estarão no Porto e no Farol, cartões postais da cidade. A temporada do projeto segue até 26 de janeiro, sempre aos sábado, das 8h as 12h, gratuitamente. Só precisa levar um documento de identificação com foto e se inscrever na hora. Menores de idade devem estar acompanhados de um adulto.

"O CORREIO sempre cria eventos inclusivos, como o Agenda Bahia e o Afro Fashion Day, que envolvem a população de Salvador. No Sou Verão, o foco é o esporte e, mais uma vez, o público é beneficiado por ter acesso gratuito a atividades que são a cara da estação, como a canoa havaiana, sucesso dessa temporada”, afirma Fábio Góis, Gerente de Marketing e Mídias Digitais do Correio.

O Sou Verão vai seguir o seguinte calendário: 15/12 - Barra, 22/12 - Paripe, 29/12 - Barra, 5/1 - Barra, 12/1 - Paripe, 19/1 - Barra e 26/1 - Paripe. “Outro destaque do Sou Verão é a valorização da orla de Salvador e pontos turísticos da cidade, como o Farol e o Porto da Barra. Esse ano, retornamos à Paripe, que recebeu o projeto em 2015. Vamos ocupar 1 quilômetro de praia e uma das praças principais de lá com nossas seis modalidades até janeiro”, acrescenta o executivo.