Projeto Tamar realiza encontro virtual com música e história

Música, poesia e história se unem no encontro virtual Madrugada Iluminada que conta com a participação de artistas como Lenine, Gerônimo, Ana Mametto, Yacoce Simões e Taís Nader. O evento que acontece nesta sexta-feira (5), no Espaço Cultural no Centro de Visitantes da Fundação Projeto Tamar, na Praia do Forte, será transmitido pelo canal da Fundação no YouTube, às 20h.

O encontro explora diferentes linguagens artísticas para falar sobre os acontecimentos que precederam o nascimento do projeto. Poucas pessoas sabem, mas tudo teve início a partir do espírito aventureiro de um grupo liderado por estudantes universitários de Oceanologia da Universidade Federal de Rio Grande, que salvou sete tartarugas marinhas do abate dos pescadores.

Este ano, o Projeto Tamar completa 42 anos com atuação em sete estados brasileiros e um total de seis Centros de Visitantes, sendo eles em Fernando de Noronha (PE), Aracaju (SE), Praia do Forte (BA), Vitória (ES), Ubatuba (SP) e Florianópolis (SC), além do espaço Casa do Projeto TAMAR no Beto Carreiro World (Penha/SC).

Serviço

O quê: Encontro virtual Madrugada Iluminada

Quando: Sexta-feira (5), às 19h

Trasmissão: YouTube - Fundação Projeto Tamar