Projeto 'Tambores em Cena' vai celebrar a música percussiva em Salvador; confira a programação

O projeto 'Tambores em Cena' vai promover uma verdadeira celebração à música percussiva em Salvador. A abertura acontece nesta sexta-feira (6), a partir das 15h, na Cidade da Música, com apresentações dos percussionistas Nadinho do Congo, Jorjão Bafafé e Adriana Portela, maestrina da Banda Didá, com participação especial de Tonho Matéria.



Idealizado por Wilson Café, o evento vai promover, em janeiro e fevereiro, encontros com importantes músicos locais e nacionais. A cada apresentação, os artistas promoverão um bate-papo com o público sobre as suas contribuições e as inovações da música afrobaiana. A entrada é gratuita.



No dia 11 de janeiro, Ícaro Sá, mestre Jackson, Gil Santiago e Tião Oliveira recebem Aloísio Menezes. Na terceira semana, no dia 18 de janeiro, Armandinho e Dão Black serão recebidos pelos percussionistas Wilson Café, Marco Lobo, Walter Cruz e Ubajara Carvalho.



Já no dia 25 de janeiro, a percussão de Anjo Caldas, Ivanzinho Pacapuco, Diego Neri e Jaime Nascimento terá como convidado o Samba de Roda Vida e Tradição. Em fevereiro, no dia 1, a primeira apresentação reunirá o percussionista Peu Meurray e convidados. O projeto será encerrado, dia 10 de fevereiro, com Mônica Millet.



"O encontro vai abrir mais um espaço para os percussionistas apresentarem seus trabalhos no Verão de Salvador, possibilitando uma maior visibilidade para serem ouvidos e apreciados, numa crescente interatividade rítmica com o público. Um projeto aberto para novos conceitos, ampliando toda percepção sobre a riqueza e diversidade da produção e criação musical”, comenta Wilson Café.

