Projeto Tem Psicoterapeuta na Plateia integra campanha Setembro Amarelo

O ator Danilo Cairo e o Centro de Valorização da Vida (CVV) se juntam na nova edição do projeto Tem Psicoterapeuta na Plateia, dentro da campanha Setembro Amaralo, de prevenção ao suicídio. Com patrocínio da BahiaGás, o projeto estreia quarta-feira (21), às 20h, no Teatro Vila Velha, com o solo O Último Capítulo, seguidos de bate-papo com um profissionais da saúdesobre o tema principal abordado na obra, o suicídio.

Baseado no conto Último Capítulo, de Machado de Assis, a montagem incorpora à atmosfera tragicômica do texto um tom intimista, interativo e contemporâneo, que caminha sobre o terreno misterioso da representação do narrador Matias Deodato – um bacharel em Direito que se afirma como um grande azarado e acredita acumular uma sequência de infortúnios que justificam a sua decisão.

Para isso, Mathias Deodato decide montar um espetáculo de teatro com o objetivo de encenar o seu último dia, compartilhando com o público as histórias da sua vida e pensamentos sobre o sentido da existência, a metáfora da morte, as contradições do amor, as heranças da família, questiona o que vem a ser a felicidade e quais são os motivos que nós temos para nos mantermos vivos nos dias de hoje.

O espetáculo, que estreou em 2018 para comemorar os 15 anos de carreira de Danilo Cairo, tem direção de Kleber Sobrinho e Rui Manthur. A adaptação do texto é do próprio ator com contribuições do dramaturgo Daniel Arcades.

A temporada segue quinta (22) e nos dias 28 e 29 de setembro e a cada noite será debatido um tema: suicídio e espetacularização da vida na era digital; a saúde mental da população negra; resquícios da vida confinada, uma abordagem pós-pandêmica; suicídio, gênero e sexualidade; suicídios entre jovens e nas/das universidades; luto; e cuidar de si e do outro. O primeiro convidado é Avimar Junior, doutor em psicologia, que desenvolve pesquisas sobre o suicídio, o autoferimento de crianças, adolescentes bem como as expressões e repercussões da autodestrutividade em ambientes digitais.

FICHA

Projeto: Tem Psicoterapeuta na Plateia

Onde: Teatro Vila Velha (Campo Grande)

Quando: Dias 21, 22, 28 e 29 de setembro , às 19h

Ingressos: R$ 30 | R$15

Vendas: Sympla (https://linktr.ee/toca_criacoes) ) ou Bilheteria do teatro.