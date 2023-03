Projeto transfere sementeiras para restauração de recifes na Baía de Todos-os-Santos

Em projeto pioneiro no Brasil, o Corais de Maré concluiu, neste mês de março, a transferência das sementeiras de corais para restauração de recifes na Baía de Todos-os-Santos. Mais de mil mudas foram plantadas em uma área de cinco mil metros quadrados no fundo do mar da Ilha de Maré, em Salvador. A iniciativa é desenvolvida pela empresa Carbono 14, em parceria com a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e o Instituto de Pesca Artesanal de Ilha de Maré (IPA), com patrocínio da Braskem.

Com um ano de atividades, a ação consiste na restauração de recifes por meio do cultivo do coral nativo, Millepora alcicornis, utilizando sementeiras com o esqueleto do Coral-sol, espécie considerada invasora na região. Essas sementeiras foram instaladas em berçários no fundo do mar, sendo fixadas com plástico e outros materiais recicláveis, o que potencializou o crescimento do coral.

Para José Roberto Caldas, conhecido como Zé Pescador, CEO da Carbono 14, a partir da transferência das sementeiras para os recifes no fundo do mar, que ficam aproximadamente a seis quilômetros da costa, o trabalho será de manutenção das colônias. “É como uma muda de planta em uma horta. Precisamos acompanhar o crescimento, realizando a conservação e limpeza do local”.

Por meio dessa ação, a iniciativa busca recuperar parte dos recifes, que teve a quantidade de corais reduzida em cerca de 50% desde 2003, conforme levantamento de pesquisadores da UFBA. “O projeto ainda traz muitos aprendizados. A nossa ideia é compartilhar a assistência técnica com pescadores e marisqueiras que poderão produzir essas sementeiras, fomentando a economia circular e a ciência cidadã, além da própria consciência ambiental, pois com um ecossistema equilibrado teremos muitos peixes, crustáceos e moluscos na vida marinha”, explica Zé Pescador.

Segundo Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, o Corais de Maré mostra o potencial do plástico para melhorar a vida das pessoas. “Acreditamos que com inovação e uso consciente, o plástico oferece diversas soluções para construção de um futuro sustentável. Nesse projeto, o plástico cumpre um papel significativo, pois potencializa o processo de restauração desse importante ecossistema”.

