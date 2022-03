Projeto treinará jovens que sonham em ser jogadores de futebol

Um projeto que visa preparar e profissionalizar crianças e adolescentes que sonham em ser jogadores de futebol. Essa é a missão do Jean Narde Excelência, que será lançado neste sábado (12), a partir das 19h, no Jean Narde Complexo Esportivo, em Vilas do Atlântico.

"Temos como objetivo o desenvolvimento técnico, físico e mental de atletas de 12 a 16 anos, capacitando-os para que estejam aptos a serem avaliados para clubes profissionais”, destacou Jean Narde, ex-jogador e diretor do complexo esportivo e do projeto.

“Atualmente, dentro da escola e do projeto contamos com o apoio de ex-jogadores profissionais, empresários do meio do futebol, profissionais de educação física, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos que estão envolvidos em todo o processo”, disse Daniel Tavares, diretor comercial do complexo esportivo e do projeto.

A ação terá limite máximo para 45 jovens. Destes, 20 já foram aprovados e confirmados. A seleção é feita através de avaliações na Escola de Futebol Jean Narde Academy, além de projetos amadores, ONG’s e outras escolas.

“Para esses que já entraram e para os que irão chegar, já temos todo o esquema de treino definido. Os treinos ocorrerão no Jean Narde Complexo Esportivo (Vilas do Atlântico) às segundas, quartas e sextas das 15h às 16h30. E já estamos ansiosos para que tudo isso se inicie”, afirmou Luís Sá, proprietário da Lasa Group e diretor comercial do projeto Excelência.