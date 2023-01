Projeto vai contemplar 1 mil afro-empreendedoras na Bahia

O Mercado Iaô anunciou o início do programa Acelera Iaô com Elas, resultado da parceria entre a Associação Fábrica Cultural e o Instituto Nu, iniciativa de impacto social do Nubank. A primeira ação do projeto reunirá influenciadores no Espaço INu, estimulando a comunicação digital para a criação de conteúdos, durante a 5ª edição do Mercado Iaô Verão, realizado neste domingo (15), a partir das 10h, na Ribeira.



A chegada do Instituto Nu tem como objetivo ampliar o impacto positivo gerado por mulheres negras nas periferias baianas. A partir da parceria, o Acelera Iaô expande com o programa Acelera laô Com Elas, criado para o desenvolvimento exclusivo de negócios liderados por empreendedoras pretas.



Serão realizadas ações de aceleração, economia criativa e comunicação digital, visando o atendimento de 1 mil mulheres negras, em um período de 10 meses. O foco principal do programa é estimular a educação empreendedora conectada a geração de renda e a autonomia financeira destas mulheres.



Elas terão à disposição ferramentas para criação de vídeos, fotografia, design e redação publicitária. As aceleradas também terão acesso livre a sala de aula, estúdio e estações de trabalho para o desenvolvimento dos negócios, além de participação em oficinas, palestras e rodas de conversa.

