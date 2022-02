Projeto Verão Costa a Costa aporta em Prado neste fim de semana

O projeto Verão Costa a Costa vai desembarcar na cidade de Prado, no Extremo-Sul da Bahia, neste fim de semana. Quem for ao local poderá participar de atividades e oficinas esportivas, de lazer e cultura, além de equipamentos de arvorismo, bungee trampolim, escalada indoor, full pipi e giromaster.

A programação é aberta ao público, com acesso gratuito. As ações acontecerão no sábado (12) e domingo (13), das 8h às 17h, na Praia do Centro.

O acesso à arena será realizado mediante cadastro prévio, com apresentação do cartão de vacinação atualizado na entrada do evento. Também será obrigatório o uso da máscara de proteção individual. Pelo local, que terá limite de público monitorado, estarão disponíveis pontos de álcool em gel para higienização das mãos.

O projeto, que chegará a sua quinta etapa, também contará com a tenda da Economia Solidária, com artesãos e produtores familiares exibindo e vendendo seus produtos.

Depois de Prado, ação passará por outras quatro cidades baianas. A próxima etapa acontecerá em Ilhéus, nos dias 26 e 27 de fevereiro. Depois segue para Camamu (12 e 13 de março) e Valença (26 e 27 de março).

O Verão Costa a Costa é promovido pela Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), em parceria com a Litoral Esporte, através do programa FazAtleta – Governo do Estado da Bahia, com patrocínio da Neoenergia Coelba e apoio das Federações do Esporte Amador da Bahia (Unisport), Federação Baiana de Esportes Radicais e de Aventura (Febera); do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento do Esporte (IBDE), além da Prefeitura Municipal de Prado.

SERVIÇO:

O QUÊ: Projeto Verão Costa a Costa

QUANDO: 12 e 13 de fevereiro, das 8h às 17h

ONDE: Prado – Praia do Centro

Acesso gratuito mediante cadastro com carteira de vacinação atualizada