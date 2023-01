Projeto Vidrada na Música Brasileira traz shows de Jadsa, Bruno Berle e Tori

Para celebrar nomes que estão movimentando a cena independente nordestina, acontece neste sábado (14) a primeira edição do festival Vidrada na Música Brasileira, às 20h, no espaço cultural Colaboraê, Rio Vermelho. A estreia do projeto, que foi idealizado por Jadsa e Maíra Morena, traz shows de três cantores e compositores nordestinos: a baiana Jadsa, o alagoano Bruno Berle e a sergipana Tori. Os ingressos do primeiro lote estão à venda por R$ 25, através da Sympla.

Além de apresentarem seus trabalhos autorais, os três também terão momentos de encontro no palco. Essa é a terceira vez que Jadsa, Bruno Berle e Tori se apresentam juntos. A primeira vez aconteceu em São Paulo, na Bona Casa de Música e a última em Aracaju, no espaço cultural Doca. “Essa conexão entre nós três acontece não necessariamente na sonoridade em si, mas, sobretudo, na poética das composições, que tem fundamento na canção brasileira”, conta Jadsa, que divide a curadoria do projeto com Maíra Morena.

A ideia é que o projeto tenha mais edições, conectando artistas de estados diferentes e que seja realizado em outros estados. "Pensamos em um projeto que tenha longevidade, certamente não falta vontade pra isso. A ideia é começar por Salvador e, depois, circular por outros lugares com a proposta”, conta a idealizadora e realizadora Maíra Morena.

SERVIÇO - VIDRADA NA MÚSICA BRASILEIRA , com Jadsa (BA), Bruno Berle (AL) e Tori (SE) | sábado (14), às 20h, no espaço Colaboraê, no Rio Vermelho | Ingressos: R$ 25, à venda no Sympla