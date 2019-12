Projetos fortalecem a autoestima de gestantes negras e de mulheres deficientes

A auxiliar de produção Lizandra Castro, 36 anos, nunca se achou bonita. “Na verdade, nem no espelho eu me olhava mais”, confessa a moradora de Vista Alegre. Por isso, e por conta da gestação de risco, sua terceira gravidez não seria registrada em imagem. Nenhuma das anteriores foi. Até que, já com 9 meses, Lizandra foi convidada por uma enfermeira da maternidade onde fez o último pré-natal para participar de um projeto fotográfico que acabou topando.

Ao ver o resultado e descobrir uma beleza “que não tinha”, a gestante não hesitou em afirmar que as fotos aumentaram sua autoestima. “Depois dessas lindas fotos, eu pude curtir mais a minha gestação”, agradeceu Lizandra, clicada em um dos projetos baianos que usam a fotografia como ferramenta de valorização de corpos historicamente marginalizados. Dois estão em cartaz em Salvador: Renascentes e Femina Aurea.

Mônica Fernandes, 31, é dona de casa. Na foto está grávida de Alícia e com o filho Ryan, 6 anos (Foto: Divulgação/ Matheu L8)

O primeiro, do fotógrafo Matheus Leite, exalta grávidas negras atendidas no Subúrbio. Disponíveis no Instagram @matheusl8, as fotos de Renascentes terão uma mostra relâmpago na sexta-feira, no Centro de Parto Humanizado do Subúrbio, em Plataforma, para as pacientes e suas famílias. Já o projeto Femina Aurea, em cartaz no aeroporto de Salvador até janeiro, reúne imagens de seis fotógrafos que destacam mulheres com deficiência física e mobilidade reduzida.

“A intenção do projeto é propiciar para as gestantes o registro desse momento sagrado e que a partir disso elas constatem a beleza que já há nelas”, explica Matheus, 28 anos, sobre o Renascentes. “Beleza é uma construção, social e cultural. Historicamente construímos um ideal de beleza bastante excludente. Então, temos que construir outros ideais paralelos que possam incluir a grande pluralidade fenotípica que nós somos”, completa.

Graciele de Jesus, 14, é muito tímida. Mas sua beleza renascentista encantou a equipe (Foto: Matheus L8/ Divulgação)

Foi uma busca no Google que deu o empurrão que Matheus precisava para mergulhar no projeto. Sua mãe, a enfermeira Loide Leite, 55, precisava fazer um banner para sinalizar que o hospital onde trabalhava no passado viraria uma maternidade. Mas quando pesquisou “mulher grávida”, não encontrou uma imagem sequer de gestantes negras.

“Praticamente só apareciam mulheres brancas, como se o natural fosse isso. Pode parecer besteira, mas pra mim isso diz muito. Nossas fissuras e assimetrias sociais, raciais e de gênero se configuram no campo da linguagem”, critica Matheus. Então, motivado pela experiência profissional da mãe, fotografou gestantes negras acompanhado por uma equipe que inclui as diretoras de arte Andressa Mascarenhas e Sofia Costa.

“Acho que a nossa missão, enquanto artistas e jovens negros, vem nesse sentido de fazer refletir sobre essa hegemonia racial. Estamos na cidade mais negra fora do continente africano, em um hospital público no subúrbio ferroviário, e todas as imagens institucionais dentro do hospital eram de grávidas loiras”, lembra Andressa, 25. Por isso, a proposta estética do ensaio foi fugir um pouco da beleza normativa, da padronização, e apresentar peles negras em uma maquiagem mais natural.

“Se eu me senti bonita? Com certeza! A foto dele parece que foi pintada”, aprovou a dona de casa Mônica Fernandes, 31. Fotografada quando estava grávida da pequena Alícia, hoje com 15 dias de nascida, Mônica conta que sempre quis fazer um ensaio como esse, mas nunca teve dinheiro. Por isso, também não registrou a gravidez do primeiro filho, Ryan, 6 anos, que perdeu o pai em um acidente de moto quando tinha apenas dois meses de vida.

Apesar de todas dificuldades que existem por trás da foto, Renascentes mostra a beleza e o empoderamento feminino. “São mulheres sofridas que têm que largar o estudo cedo, mas que se autodeclaram negras. Quando vejo que elas estão cientes da identidade racial delas, fico tão feliz”, orgulha-se a enfermeira Loide Leite.

Prestes a se aposentar, Loide conta que esse projeto fecha um ciclo importante de uma carreira dedicada à população carente. “Tudo valeu a pena. Ver o sorriso delas, a autoconfiança, ver todas essas gestantes se sentindo e se achando, para mim, foi uma consagração. Essas mulheres precisam ser vistas”, conclui.

‘A beleza não tem nada a ver com o físico’

Paraplégica por conta de um acidente de carro que sofreu quando tinha 18 anos, Carina Queiroz, hoje com 40 anos, é bancária, enfermeira de formação, atleta amadora e modelo. “Tenho uma vida excelente, sou realizada profissionalmente, pessoalmente e, fora as barreiras físicas, nunca me limitei a nada”, orgulha-se a bancária que é uma das fotografadas da exposição Femina Aurea, em cartaz até janeiro no aeroporto de Salvador.

Liu Costa, Mariana Almeida e Letícia Moraes são modelos da mostra Femina Aurea

Idealizada pela consultora jurídica e designer de moda Ana Vitória Fonsêca, a mostra gratuita é composta por 36 imagens em preto e branco de mulheres com deficiência física e mobilidade reduzida. Vestidas com roupas cor de pele, as modelos têm suas imperfeições evidenciadas na exposição. “Esse universo me ganhou não pela dor, mas pela beleza”, conta Ana Vitória, 54.

Ao todo, seis fotógrafos baianos assinam as imagens do projeto que também está em cartaz em São Paulo: Dione Tonheiro, Fábio Bouzas, Flávia Cirne, Homero Carrasco, Marcelo Veras e Ricardo Sena. “Decidi registrar os corpos que tinha me inspirado e pensei na fotografia, porque tem maior circulação”, explica Ana Vitória, que está finalizando sua primeira coleção de moda inclusiva.

"Incrível como essa exposição mexeu com a autoestima delas, que se veem como mulheres incríveis. Ser amputada é um detalhe. Foi tanto amor nesse trabalho, que o resultado não podia ser outro" - Ana Vitória Fonsêca, consultora jurídica, designer de moda e idealizadora da Femina Aurea

Psicóloga e autora de uma das fotos vencedoras do concurso Together for Inclusion, que vai circular pela Europa em 2020, a fotógrafa Flávia Cirne destaca que é importante aceitar as limitações e ir além. Afinal, a beleza, em sua opinião, “tem a ver com a entrega profunda da alma ao ‘sim’ da vida”.

“A valorização da autoestima é isso, é transcender a falta, as limitações e se conectar à potencialidade. A beleza não tem nada a ver com o físico: você pode estar em uma cadeira de rodas, uma cama, pode ser gorda ou magra. Isso não é significante para a beleza. Ela transcende, tem a ver com a alma”, conclui.

Belezas em cartaz

Exposição Renascentes (Gestantes negras)

Onde Centro de Parto Humanizado do Subúrbio - Maternidade João Batista Caribé, Plataforma; e no Instagram @matheusl8

Quando Sexta-feira (só para pacientes e familiares do Centro de Parto Humanizado)

Projeto Femina Aurea

Onde Salvador Bahia Airport - 10 pavimento, em frente à área de check-in

Quando Diariamente, durante 24 horas. Até dia 17/01

Entrada Gratuita