Projetos reciclam mais de 2,4 mil toneladas de resíduos na RMS

Por meio de quatro projetos que integram arrecadação de resíduos recicláveis, conscientização da população sobre o descarte correto e geração de renda, a Braskem incentivou a participação de comunidades e cooperativas de Salvador e Região Metropolitana em suas ações de sustentabilidade, gerando uma reciclagem de mais de 2,4 mil toneladas de materiais em 2022. As iniciativas SER+, Casa So+ma, Braskem Recicla e Plastitroque promoveram diversos benefícios aos envolvidos, de geração de renda à troca de recicláveis por alimentos e itens de limpeza, em um processo que estimula a ressignificação do plástico através da prática da reciclagem.

Desenvolvido pela cooperativa Mãos Verdes em parceria com a Braskem, o programa Ser+ contribuiu, por meio de assessoria técnica e investimentos, para a ampliação de mais de 20% do volume comercializado pelas cooperativas no ano passado, em relação a 2021.

A média mensal de arrecadação de resíduos das três entidades passou de 54 para 65 toneladas, gerando uma renda média dos cooperados de R$1.700,00 por mês. Participam do programa a Cooperativa de Materiais Recicláveis de Camaçari (Coopmarc), em Camaçari, a Cooperativa de Trabalho dos Agentes Ecológicos do Paraguary (Cooperguary) e a Cooperativa de Coleta Seletiva Processamento de Plástico e Proteção Ambiental (Camapet), em Salvador. No total, foram comercializadas mais de 2,3 mil toneladas de materiais recicláveis pelas três cooperativas.

Já a Casa So+ma, ação que visa estimular a prática da reciclagem, em Camaçari, converteu os resíduos arrecadados pela população em pontos. Por meio do Programa So+ma Vantagens, os participantes realizaram a troca dos pontos acumulados por cursos, produtos básicos (alimentos e itens de limpeza) ou por doações para ONGs locais. Em 2022, o projeto impactou mais de 770 pessoas diretamente, com a troca de mais de 70 toneladas de resíduos reciclados por mais de duas mil recompensas. Segundo a Casa So+ma, o projeto proporcionou uma economia de R$ 200 mil em energia elétrica e evitou a emissão de mais de 210 toneladas de CO2.

No Braskem recicla, que promove a reflexão sobre o descarte consciente e o pós-consumo, foram impactadas quase 4 mil pessoas diretamente, nas edições realizadas na capital baiana e em Camaçari em 2022. No total, a arrecadação checou a 24,4 toneladas de resíduos, gerando uma renda de R$ 33,5 mil para os catadores das cooperativas parceiras: Cooperguary, Coopmarc e Cooperativa de Catadores Agentes Ecológicos de Canabrava (CAEC). O projeto é realizado pela startup Solos, com apoio das prefeituras dos municípios impactados.

Para a gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, Magnólia Borges, as ações buscam intensificar soluções sustentáveis para o plástico. “Entendemos que os resíduos devem passar por um processo responsável de descarte para serem reutilizados, reciclados ou recuperados. Desta forma, promovemos ações que contem com a participação da população e das cooperativas de recicláveis, permitindo que façamos um trabalho de conscientização ambiental com os participantes, além de apoiar os catadores, com o intuito de promover geração de renda”.

Para envolver também jovens e crianças, o projeto Plastitroque foi realizado em escolas de Dias D’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), tendo recolhido mais de 4 toneladas de resíduos plásticos. Isso possibilitou a troca por mais de 6 toneladas de alimentos e 1.000 itens de limpeza. A ação também contou com uma edição no distrito de Madeira, em Candeias, onde foi arrecadada cerca de 1,5 tonelada de resíduos plásticos, o que rendeu à população 2,3 mil itens de alimentos e materiais de limpeza. A iniciativa beneficiou diretamente cerca de 3.650 pessoas em 2022, além de reforçar a importância da coleta seletiva, a conscientização e a destinação correta de resíduos recicláveis.