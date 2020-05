Projota lança clip com participação de Lázaro Ramos e Taís Araújo

O novo projeto do rapper Projota, Tempestade Numa Gota D’Água, será lançado em etapas, até o final do ano. As quatro primeiras canções, Ombrim, Salmo 23, Sai do Rolê e Videogame, já estão disponíveis. O destaque fica por conta de Ombrim, que ganhou clipe dirigido por Lázaro Ramos, que também atua no vídeo ao lado da esposa, Taís Araújo.



Sobre Ombrim, ele diz que é uma música que traz positividade. “Acredito que a galera vai curtir ouvir e assistir neste momento que também precisamos de algum respiro. Ela fala basicamente sobre a minha dificuldade de dançar, pois eu passei minha vida inteira sem saber dançar. Confesso que só comecei a me soltar há pouco tempo. Do meu jeitinho”, diverte-se.



O clipe, gravado antes da pandemia, traz uma atmosfera dos anos 1950 e 1960 e faz alusão ao jazz. No enredo, Lázaro e Taís, o casal global aparece também em suas versões “miniatura”, representadas por MC Caveirinha e Sara Christino. O vídeo gravado no Rio de Janeiro foi feito em plano sequência, exigindo de todos seus atores dedicação máxima já que, nesta modalidade de filmagem, o vídeo é gravado de uma única vez e a melhor sequência é escolhida como a final.





Lady Gaga e Ariana Grande

As estrelas lançam sua tão esperada nova música, Rain On Me, a primeira colaboração feita pela dupla. Rain On Me é o segundo single do sexto e próximo álbum de estúdio de Lady Gaga, Chromatica, que será lançado dia 29 de maio pela Universal Music



O vídeo oficial de Rain On Me, dirigido por Robert Rodriguez, estreia hoje, sexta-feira, dia 22 de maio, às 14 horas (horário de Brasília), no YouTube. Chromatica estará disponível em uma grande variedade de formatos físicos, incluindo CD, vinil em várias cores e cassetes em várias cores. Pelas redes sociais, Gaga já divulgou a tracklist do álbum, a arte da capa e confirmou participações especiais de artistas como Ariana Grande, Elton John e BLACKPINK.





Priscila Tossan - Cine Odeon

Lembram de Priscila Tossan, que causou alvoroço no The Voice Brasil 2018? A cantora estreia na Universal com o EP autoral Cine Odeon. Produzido por Alexandre Kassin, Tó Bradilione e Ale Siqueira, o EP compila traz cinco faixas inéditas: as autorais Iceberg (ao lado de Danilo Dias, Feijão e William Bruno) e Quanto Tempo Faz, além das canções Vida (Danilo Dias), Veja Só (Danilo Dias e Feijão) e a faixa-título, composta por Aline Coutinho, Vitin e Eduardo Martins, que também ganha um videoclipe na mesma data.



Gravado cerca de duas semanas antes do distanciamento social, o vídeo dirigido por Thiago Calviño acompanha a jovem artista em um típico dia de sol do Rio de Janeiro. Tossan aparece em belas paisagens cantando, dançando, andando de skate, surfando e aproveitando um dia de praia.



Sobre a nova fase da carreira da jovem artista, o ex-técnico Lulu Santos comentou: “Quando ouvi Cine Odeon, a primeira música do novo EP de Priscila Tossan, senti exatamente o mesmo que na primeira nota que a ouvi cantar nas audições às cegas do The Voice Brasil 2018, a mesma excitação de estar perante a um fato artístico consumado. Tudo em seu canto e sua personalidade me interessam, cada maneirismo, todo trejeito. Tenho a sensação de que dada a oportunidade, como nesta coleção, o público e o mercado vão perceber o mesmo que eu, que sou fã”.