Projota se defende sobre polêmica no BBB: "Um moleque de vila tem que comer de tudo?"

O rapper Projota comentou em entrevista dada ao jornalista Léo Dias nesta sexta-feira (16) sobre uma das principais polêmicas durante sua participação no reality show Big Brother Brasil 21: seu gosto restrito por comidas e as comparações entre "moleque de vila" e "garoto de condomínio".

"Até achei graça porque realmente, quem não come pudim e lasanha, né? Mas depois parei e pensei: ‘Peraí, não é só sobre me chamar de enjoado por não comer. É sobre essa comparação. E ela é bem preconceituosa se você for parar pra ver.’ Me diz por que um moleque de vila tem que comer de tudo? E porque um garoto de condomínio pode ser fresco e enjoado? A galera que, como eu, vem da periferia, não pode escolher o que comer?", indagou o artista.

Projota justificou suas opções alimentares por conta de uma intolerância a lactose diagnosticada em 2017, mas afirmou que mesmo assim, se não tivesse, não teria problema em não gostar de alguns alimentos.

"E olha que esse nem é totalmente o meu caso, além do meu paladar realmente não gostar de algumas coisas, eu descobri em 2017 que tenho intolerância à lactose. Porque eu tenho origem pobre, eu não posso recusar um tipo de comida? Ou não gostar de alguma coisa? E por que o garoto de condomínio pode? Você consegue perceber o quanto de preconceito tem nisso? É gigante, irmão! O que acontece é que eu não como queijo, desde criança, assim como molhos brancos. Eu como tudo do mais simples possível, é exatamente o contrário de como as pessoas julgaram essa questão", disse.

Por fim, Projota também comentou o caso que acabou virando uma guerra nas redes sociais: a polêmica do strogonoff, prato que o rapper não come.

"Eu vi gente me julgando por não comer strogonoff como se eu quisesse comida de rico. Mano, eu sempre achei que isso era comida de rico. Em casa, não tinha strogonoff. Eu só experimentei depois dos 20 anos na casa de um amigo e percebi que não gostava por causa do creme de leite", explicou.