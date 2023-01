Promessa de R$ 70 milhões, Kayky busca no Bahia um novo começo na carreira

Aos 19 anos, Kayky pode dizer que já tem uma boa bagagem no futebol. Considerado o melhor jogador sub-17 do mundo em 2021, ele foi comprado por quase R$ 70 milhões pelo Manchester City, estreou pelo clube inglês, recebeu elogios de Pep Guardiola, e na última temporada esteve por empréstimo no futebol português. Agora, o atacante quer mostrar no Bahia o motivo do alto investimento feito pelo clube inglês.

Na manhã desta segunda-feira (16), Kayky foi oficialmente apresentado pelo tricolor. Ele chega emprestado por um ano pela equipe inglesa e no primeiro contato explicou a preferência por jogar no Bahia.

“São escolhas, coisas que tem que tomar em determinado momento. Quando você vê que as coisas na Europa não estão da forma que você quer e você é novo, tem que tentar se reconstruir. Cheguei em um nível muito alto, acho que é o maior, que é o da Inglaterra, e chegar tão novo, sabendo que lá não jogam muitos jovens como aqui no Brasil, é um trabalho coletivo, não só meu. A gente escolheu voltar para o Brasil para poder trabalhar”, disse.

No Manchester City, Kayky conviveu a maior parte do tempo no time B, mas fez duas partidas pelo time principal na temporada 2021/2022. Com pouco espaço na equipe de Guardiola, ele foi emprestado ao Paços de Ferreira, de Portugal. A carreira, no entanto, não decolou em solo português. Foram apenas nove jogos e nenhum gol marcado. Por isso, ele decidiu voltar ao Brasil.

“Tive uma experiência incrível no Manchester. Quando fui para o Paços, não saiu como eu deseja, aconteceram coisas que a gente não controla e isso desmotiva. Quando tem uma oportunidade de voltar para o seu país, perto de sua família, dá mais confiança para jogar. Então espero chegar para ajudar e triunfar bastante na temporada”, afirmou o atacante.

“Fico tranquilo, foi uma passagem boa para mim, aprendi muito, evolui muito. É um futebol completamente diferente. Fiquei mais maduro também, aprendi a tratar o futebol como um trabalho para mim, a cuidar do meu corpo. Estive com jogadores que só via no vídeo-game, aprendi muito com eles, como o Fernandinho. Espero poder, mesmo sendo muito novo, ajudar aqui no Bahia”, completou.

No Esquadrão, Kayky promete ser o jogador do drible e que parte para cima dos adversários. Apelidado de ‘Neymar canhoto’ na base do Fluminense, ele disputará uma vaga do lado direito do ataque tricolor. Hoje, o setor conta com Caio Vidal e Vitor Jacaré.

“Como já sabem, sou um jogador de ir para cima, de um contra um. Mas sou muito coletivo, gosto de dar assistências, fazer tabela. Gosto de jogo bem trabalhado, com posse, no estilo do mister. Então gosto de ir para cima, mas também sei esperar. Espero ajudar para o Bahia triunfar no futuro”, afirmou.

Assim como Diego Rosa, que foi apresentado nesta segunda-feira (16), Kayky está integrado ao elenco do Bahia desde o fim do ano passado. Ele aguarda apenas a inscrição no BID da CBF para ter condição de jogo. A estreia do atacante pode acontecer nesta quarta-feira (18), contra o Atlético de Alagoinhas, na Fonte Nova.