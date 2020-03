Promessa do Ajax acorda após quase três anos em coma

O jogador Abdelhak Nouri, do Ajax, recobrou a consciência após passar quase três anos em coma. O holandês, porém, ainda não consegue se comunicar verbalmente, apenas com movimentos da sobrancelha. As informações foram dadas pelo irmão do atleta, Abderrahim, em entrevista a uma rede de televisão local.

Conhecido como Appie, Abdelhak sofreu uma arritmia cardíaca no dia 8 de julho de 2017, aos 20 anos, durante um amistoso do Ajax contra o Werder Bremen, da Alemanha. O jogador, que ficou em coma por dois anos e nove meses, fará 23 anos na próxima quinta-feira (2).

"Ele não está em coma mais. Ele dorme, come, franze a testa e arrota de vez em quando, mas ainda é extremamente dependente de nós. Mas devo dizer que desde que voltou para casa ele está indo bem melhor do que no hospital", falou Abderrahim.