Promoção une Estação Turma da Mõnica e filme Lições

Uma parceria entre a Estação Turma da Mônica Salvador (ETM Salvador) e a Paris Filmes fará a alegria dos fãs dos personagens criados por Mauricio de Sousa. Isso porque, na compra de uma entrada para o centro de entretenimento familiar, o cliente ganhará um ingresso para assistir ao filme Turma da Mônica: Lições, que está em exibição no cinema UCI Orient Shopping Paralela. A promoção começa nesta terça-feira (18) e tem duração limitada, enquanto durarem os estoques.

Para ter direito ao ingresso para assistir ao longa-metragem, além de comprar a entrada de acesso à Estação, é necessário também seguir o perfil da ETM Salvador no Instagram. É importante destacar que a campanha atual não é cumulativa com outras promoções.

Localizado no segundo piso do Shopping Paralela, a Estação Turma da Mônica tem uma área de 1.400 m² e 12 atrações que foram pensadas para oferecer diversão em família. O espaço também foi projetado com base na acessibilidade arquitetônica para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, com rampas de acesso, espaço para cadeirantes e elevador. A ETM Salvador funciona de segunda a sexta, das 13h às 21h; sábado, das 9h às 21h; e domingo, das 12h às 21h.

Para garantir a segurança dos frequentadores e colaboradores, todos os protocolos de prevenção contra a covid-19 são seguidos, com o uso obrigatório de máscara e a necessidade de apresentação de comprovante de vacinação, além de disponibilização de álcool em gel e higienização de todos os brinquedos. Para mais informações sobre a Estação, acesse o site.