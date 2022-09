Proposta do orçamento de 2023 prevê redução de 95% em recursos do Casa Verde Amarela

A proposta de orçamento para o ano de 2023 que foi enviada pelo Ministério da Economia ao Congresso Nacional prevê R$ 34,1 milhões para o programa Casa Verde e Amarela. O valor é 95% menor do que o empenhado neste ano, segundo informações do g1.

A atual dotação, de R$ 665,1 milhões, já é considerada insuficiente para a construção de novas habitações, segundo avaliação do Ministério do Desenvolvimento Regional, responsável pelo programa.

O Casa Verde e Amarela foi uma iniciativa do governo Jair Bolsonaro (PL) para substituir o Minha Casa, Minha Vida, programa criado em 2009 pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O programa conta com recursos do orçamento federal e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mas os repasses também fomentam a construção de moradias para a população mais vulnerável.

Ao portal, o Ministério da Economia admitiu que "os recursos previstos ficaram aquém da necessidade e da vontade do Governo Federal", mas que a definição do valor final caberá ao Congresso Nacional.