Protagonista de Todo Mundo Odeia o Chris reclama de brasileiros: "Confuso"

O ator Tyler James Williams, 28, protagonista do seriado Todo Mundo Odeia o Chris, deu entrevista para o programa The Rich Eisen Show e falou dos fãs brasileiros. Ele declarou que recebe muitos comentários do público do Brasil, mas não escondeu um pouco sua insatisfação - principalmente, por não entender portguês.

"Eu amo o Brasil, vocês são incríveis, mas eu não sei o que está acontecendo por lá, é muito confuso", declarou. Na sequência, colocou uma foto na rede social ao vivo na atração norte-americana e rapidamente apareceram diversas mensagens de brasileiros, corroborando sua fala.

O trecho viralizou nas redes sociais, confirmando o enorme sucesso de Todo Mundo Odeia o Chris no Brasil. E não foi a primeira vez que isso chamou a atenção do ator. Em 2016, a equipe do artista entrou em contato com o Instagram para saber se os comentários eram de perfis reais ou de fakes.

Ele também gravou um vídeo enviando um recado aos brasileiros. “Brasil, eu te amo, eu realmente amo, mas se você não parar com o spamming [mandar muitas mensagens] em meus posts, vou começar a bloquear vocês”, relatou há cinco anos.

Pouco tempo depois, o protagonista do seriado foi visto ao lado de uma fã brasileira e aproveitou o momento para brincar com a situação. “Vocês são incríveis! Eu não tenho problema com vocês, mas meus amigos estão bravos comigo, estou fazendo isso por eles. Vocês podem comentar, mas talvez não centenas de vezes, talvez só um pouquinho a menos?”, divertiu-se.

Todo Mundo Odeia o Chris é um dos maiores sucessos da TV americana e conquistou uma legião de fãs no Brasil. A produção, que é inspirada na vida do comediante Chris Rock, criou bordões e é tratada com carinho pelos telespectadores. Seu lançamento aconteceu em 2005 na TV americana e chegou ao Brasil no final da década passada.

A atração conquistou os telespectadores brasileiros e chegou a marcar 10 pontos de pico em 2010. Em 2017, o canal resolveu tirar o seriado da programação, mas trouxe de volta a grade em janeiro do ano passado. Agora a série faz parte dos catálogos do Globoplay e Amazon Prime Video, além de passar no canal Comedy Central.