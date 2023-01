Protagonista de 'Todo Mundo Odeia O Cris' chegou a ter 47 kg devido a doença

Tyler James Williams, que o interpretava o protagonista de Todo Mundo Odeia o Chris, revelou para a edição estadunidense da Men’s Health que chegou a pesar 47 kg. Ele explicou que é portador da Doença de Crohn, que pode ter origem genética e afeta o intestino. Por causa da condição, ele teve que fazer uma cirurgia para reduzir o tamanho do órgão digestivo - o que causou uma infecção hospitalar e o levou à magreza extrema.



O ator revelou que por muitos anos pensou que era incapaz de ganhar massa muscular. Tyler disse à revista que mesmo fazendo dieta de engorda e muito exercício físico não conseguia deixar de ser magro.



Foi em 2017 que ele descobriu que tinha a Doença de Crohn, depois de ter um mal súbito e apresentar uma dor de estômago intensa. "Eu estava levando o meu corpo ao limite, quando chegou em dezembro ele caiu", relatou.



Atualmente, Tyler pesa 65 kg e exibe um corpo malhado, como pode ser visto nas fotos feitas pela revista. Além da cirurgia, o ator passou a seguir uma dieta balanceada e a evitar alimentos que podem provocar uma crise, como carne vermelha, café e bebida alcoólica.



Mas uma coisa em específico chamou a atenção de Tyler na prescrição de seu médico. "Ele disse: ‘Aqui está algo que impedirá que seu sistema inflame, vai manter sua mente no lugar e fará você comer. E eu fiquei tipo, ‘Que droga maravilhosa é essa de que estamos falando?’ E ele me passou uma receita de maconha", disse rindo.



Em seu perfil no Instagram, o ator publicou uma das fotos tiradas pela revista para divulgar a sua entrevista. Na legenda, ele dedicou a matéria aos pacientes da Doença de Crohn. "Temos que continuar aprendendo a ouvir nossos corpos e os tratar melhor", escreveu.