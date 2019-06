Proteção de encostas beneficiará 460 famílias no São Gonçalo do Retiro

Cerca de 460 moradores da comunidade da 1ª Travessa Alto do Guaracy, no São Gonçalo do Retiro, próximo à praça da Baixinha de Santo Antônio, serão beneficiados com a geomanta para proteção da área de 1.466,52 m² de encosta.

A entrega do equipamento, que teve investimento aproximado de R$ 205 mil, foi realizada na manhã desta sexta-feira (14), pelo prefeito ACM Neto. Além do gestor municipal, estiveram presentes o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas, Bruno Reis, o diretor geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macêdo, e outras autoridades, lideranças e moradores da localidade.

De acordo com Neto, a geomanta é uma das estratégias de prevenção da prefeitura para o período de chuvas, já que o inverno começa na próxima sexta-feira (21). “Isso diminui muito o risco de deslizamento de terra, que é a maior preocupação nossa. Conseguimos preparar a equipe para ter uma ação permanente e investimentos constantes na contenção de encostas e aplicação de geomantas na cidade”, disse.

Proteção foi inaugurada nesta sexta (14) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

Antes da intervenção no local onde foi aplicada a geomanta, técnicos da Codesal haviam identificados pontos de deslizamento, já que havia imóveis localizados na base e na crista da encosta. “De 2016 a 2018, 152 geomantas já foram instaladas na capital. O prefeito já determinou a execução de mais 40 mil metros quadrados na operação chuva deste ano. E em curso, já temos autorizado a execução de mais R$ 4 milhões, que serão para a implantação de 28 geomantas para totalizar as 180 áreas de risco da nossa cidade. A partir da aplicação desses investimentos, poderemos garantir a segurança dessas famílias”, explicou Sosthenes Macêdo.

Desde 2015, Salvador investe em uma técnica inovadora de proteção de encosta, com utilização de material em PVC e geotêxtil. Ao todo, já foram 152 áreas de risco contempladas na capital baiana, com investimento de R$ 14 milhões por meio da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

O processo de instalação da geomanta começa com limpeza e remoção de materiais como vegetação, lixo, restos de obra e revestimento solto. Em seguida, é feita a aplicação do material e, por fim, a área recebe uma camada de concreto e pintura antifungo. A fase de acabamento engloba instalação de calhas, cerca de proteção e reconstituição da drenagem.

Beneficiados

Morador do São Gonçalo do Retiro, o pedreiro José Lito Carlos da Silva, 57 anos, disse que, antes da intervenção, no local só existia barro e mato, o que acarretava deslizamentos de terra e entulhos para as casas da parte de baixo da encosta.

José espera ter noites mais tranquilas com a geomanta (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

“Aqui só existia bananeira, barro e mato. Descia tudo quanto era coisa lá da parte de cima, tínhamos muito medo de acontecer algo pior. Uma casa vizinha chegou a ter o muro derrubado com a força do barro uma vez. Agora pode chover à vontade que não vai acontecer nada com ninguém”, comemorou.

Já o aposentado Manoel Elois, 74, que mora no bairro há 40 anos, está mais tranquilo com a proteção. “Antes descia muita água. Agora me sinto mais seguro e, com certeza, terei noites de sono melhores nos dias que chover muito”, contou.

Outras ações

Além da entrega da geomanta, o prefeito ACM Neto anunciou para os moradores presentes na solenidade que a prefeitura fará mais uma intervenção no bairro. Através da Diretoria de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Ordem Pública (DSIP/Semop), o gestor prometeu realizar melhorias na iluminação das ruas da Adutora e Baixinha de Santo Antônio, que passarão a contar com um sistema de iluminação em LED.