Protesto de motoristas por app 'trava' avenidas movimentadas de Salvador

Uma manifestação de motoristas de aplicativo travou o trânsito em grandes avenidas de Salvador na manhã desta terça-feira (30). Os participantes reclamavam das altas taxas cobradas pelas plataformas nas quais trabalham, além de apontarem para o preço do combustível, que embora tenha tido quedas recentes, continua caro.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o protesto teve início às 11h. O ato teve início na altura do Shopping Sumaré, na Avenida Tancredo Neves, e seguiu até a Avenida Ewerton Visco, onde fica o escritório da Uber. Avenidas movimentadas da cidade foram afetadas, como a Tancredo Neves, ACM e a Juracy Magalhães.

Segundo a categoria, as altas taxas cobradas pelos aplicativos faz com que o lucro dos motoristas fique bastante comprometido.

Em nota, a Uber informou que opera um sistema de intermediação de viagens dinâmico e flexível, "buscamos sempre considerar, de um lado, as necessidades dos motoristas parceiros e, de outro, a realidade econômica dos consumidores que usam a plataforma".

Disse ainda que em qualquer viagem, o motorista sempre fica com a maior parte do valor pago pelo usuário, e que não há taxa fixa de intermediação. "O importante é considerar o valor médio, por isso mesmo que todos os motoristas parceiros ativos recebem semanalmente, por e-mail, um compilado sobre os seus ganhos que mostra quanto ele pagou de taxa Uber naquela semana. Nas redes sociais, é possível encontrar parceiros que compartilham esses e-mails pessoais e exibem taxas médias inferiores a 5%, por exemplo".

A plataforma acrescenta que a média de ganhos dos motoristas parceiros é calculada de acordo com a cidade e o número de horas online. "Na cidade de Salvador, os parceiros que dirigem por volta de 40 horas têm ganhos acima de R$ 1.140 por semana, em média. Esses dados são estimativas baseadas no histórico da cidade nas últimas quatro semanas, mas não são uma garantia futura e nem consideram os custos particulares de cada motorista".

Por fim, a Uber pondera que "esses custos são bem específicos para cada motorista parceiro, já que cada um escolhe como quer usar a plataforma. Há diversas variáveis para serem levadas em conta de acordo com o perfil do parceiro, como o modelo de veículo (potência do motor, eficiência de consumo etc.), se o veículo é próprio ou alugado, o tipo de combustível usado etc."