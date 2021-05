Protesto de rodoviários intermunicipais faz passageiros terminarem viagem a pé em Salvador

Quem veio à Salvador de ônibus na manhã desta quarta-feira (19) teve uma surpresa nada agradável ao se aproximar da rodoviária. É que, na entrada do terminal, rodoviários que trabalham nas linhas intermunicipais fizeram um protesto que reivindicava a inclusão da categoria na vacinação contra a covid-19. Um ato que começou às 6h e terminou às 8h, mas durou tempo o suficiente para formar uma fila de ônibus até o viaduto dos rodoviários que atrapalhou o trânsito e atrasou o lado de quem chegava à capital.

Para uns, a solução foi descer a pé dos veículos em direção ao terminal. Para outros, essa opção nem chegou a existir por cerca de 40 minutos. É isso que conta a passageira que ficou presa no veículo durante o período por não poder retirar as suas malas do bagageiro. "Fiquei esse tempo dentro do ônibus porque o motorista disse que não tinha autorização para abrir o bagageiro. Então, a gente ficou preso porque não ia largar as coisas lá. E foi criando um desconforto em todo mundo porque ficamos sem entender nada", contou.

Protesto criou fila de ônibus e atrapalhou trânsito (Foto: Marina Silva/CORREIO)

A passageira disse ainda que a situação ficou tensa já que, dentro do ônibus, tinha criança, idoso e até estrangeiro. "A coisa foi ficando tensa porque a gente não sabia o que tava rolando e não podia deixar as bagagens lá, foi uma agonia que só teve fim quando a imprensa chegou e o motorista ligou pra alguém que autorizou a abertura do bagageiro", disse.

Reivindicação

De acordo com o sindicato dos rodoviários, a classe é formada por 4.800 pessoas que precisam da vacinação por trabalharem em situação de risco, expostas ao contato com o vírus. Procurada, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou que os rodoviários com 50 anos ou mais já fazem parte do plano de vacinação. "De acordo com resolução da Comissão Intergestores Bipartite, o grupo de trabalhadores de Transportes Coletivos Rodoviários (vans, transporte escolar público e privado), Metroviários, Ferroviários, urbanos e intermunicipais, na faixa etária de 50 anos ou mais já estão incluídos no grupo para vacinação", escreveu.

Protesto durou pouco menos de uma hora (Foto: Marina Silva/CORREIO)

No entanto, o sindicato citou uma liminar que dá a todos os rodoviários o direito de vacinação e afirmou que a decisão só é cumprida em parte, quando vacinam apenas os trabalhadores do sistema urbano. Perguntada sobre a possibilidade de ampliação da prioridade para todos os rodoviários intermunicipais, a Sesab declarou que qualquer alteração pode ser discutida na CIB a partir da apresentação da demanda por parte das entidades representativas da classe.

*sob orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro