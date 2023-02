Prouni oferece 19,4 mil vagas na Bahia; veja quem pode concorrer a bolsas

Os baianos que participaram da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2022 ou 2021 e desejam ingressar em uma faculdade particular, mas não tem recursos suficientes para arcar com as mensalidades, terão a oportunidade de concorrer a uma das 19.470 bolsas que o Programa Universidade para Todos (Prouni) disponibilizou para o estado neste ano.

A Bahia é o quinto estado com maior número de vagas pelo programa. Do total, 13.797 bolsas são integrais e 5.673 são parciais, oferecendo, assim, 50% de desconto nas mensalidades.

As inscrições começam nesta terça-feira (28) e vão até a próxima sexta-feira (3). Os interessados precisam ter realizado pelo menos uma das últimas edições do Enem, ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média e nota acima de zero na redação, além de não ter participado como treineiro.

Ainda, é exigido que o candidato comprove renda familiar brutal mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo. Para a bolsa parcial, de 50% do valor da mensalidade, a renda mensal por pessoa deve ser de até três salários mínimos. Não é permitido participação daqueles que já têm diploma de curso superior.

Confira o cronograma completo da primeira edição do Prouni 2023:

- Inscrição: de 28 de fevereiro a 3 de março

- Resultado da 1ª chamada: 7 de março

- Comprovação das informações da inscrição para os pré-selecionados em 1ª chamada: de 7 a 16 de março

- Resultado da 2ª chamada: 21 de março

- Comprovação das informações da inscrição para os pré-selecionados em 2ª chamada: de 21 a 30 de março

- Lista de espera (prazo para manifestar interesse): 5 e 6 de abril

- Resultado: 10 de abril

- Comprovação das informações da inscrição para os candidatos que manifestaram interesse em participar da lista de espera: de 10 a 19 de abril