Prova de roupas aquece os motores do Afro Fashion Day: falta uma semana

A contagem regressiva já começou: falta exatamente uma semana para o Afro Fashion Day 2022. Neste sábado (12), aconteceu a prova de roupa do projeto. Todos os 75 looks, um para cada modelo, criados por 43 marcas e estilistas da Bahia, uma franco-camaronesa e um coletivo de acessórios foram testados pelo casting do AFD.

Desde cedo, os modelos das 13 agências de moda e os vencedores e vencedoras da seletiva de bairros estiveram pela Rede Bahia fazendo a prova, finalizando os ajustes.

X-Treme, LV Models, Focus, Voga Models, Jovens Periféricos, ID MGT, Raí Models, Bi Produções, PJT Models, 40 graus, Home Model, Model Club e One Model mandaram os cerca de 75 modelos que estarão desfilando no Afro Fashion Day no próximo dia 19 no Centro Histórico de Salvador.

Marcado para acontecer a partir das 18h, no Terreiro de Jesus o desfile contará com um elenco de cerca de 100 pessoas, entre modelos, capoeiristas e outros convidados, destacando o tema em um show de moda e arte.



O Afro Fashion Day será a primeira vez de Mar Ribeiro desfilando em sua terra. Estudante de jornalismo na Ufba, ela estreou na moda desfilando na Casa de Criadores, em São Paulo, representando a Day Molina e falando sobre povos originários.



"Feliz, ansiosa, mas numa ansiedade boa e gostosa. O Afro Fashion Day é um palco afro de salvador pro mundo. É importante pra mim, pra minha família, poder me ver brilhar e a estilista que vou representar é Regina Navarro, minha mãe de santo, ela é muito importante pra mim. Trazer tudo isso até aqui será muito importante", disse a modelo ao comentar a expectativa de estrear em Salvador.

A prova de roupas começou às 9h e foi até o final da tarde. Curador do Afro Fashion Day, Fagner Bispo explica que esse é um momento de ajustes, passar algumas orientações para modelos e também familiarizar todo mundo com os looks que serão revelados ao público logo em breve.

Voltando a trabalhar com moda depois de um intervalo de quase quatro anos, Matheus Correia disse que seu look pareceu ser feito sob medida para que ele desfilasse.

"Iniciei nesse meio da moda em 2016, com 19 anos. Me afastei um pouco, segui outros planos como faculdade e etc, e desde 2018 não estou trabalhando assim. Voltar e já participar desse evento tão grandioso é gratificante e satisfatório. Nunca tinha desfilado no AFD, gosto, me sinto bem fazendo e esse retorno é muito importante pra mim", apontou.

Alexia Bairon, 48, vai voltar a um grande desfile depois de quase 20 anos. A última vez foi no São Paulo Fashion Week de 2003. A modelo ficou 13 anos afastada do ramo porque teve filho e decidiu retornar agora. O Afro Fashion Day foi a oportunidade perfeita.

"Estou ansiosa, mas muito feliz porque, como conversamos, meu último desfile grande foi o SPFW em 2003. Retornar num desfile desse, com toda essa representatividade, é muito bom. O look que eu vou vestir é de Rodnei Costa, eu desfilei com ele em 1999, no Barra Fashion, e fiquei surpresa em representar ele. Minha família não me vê há muito tempo, vai ser a primeira vez de meu filho me vendo num desfile grande", conta com sorriso nervoso de uma experiente modelo vivendo dias de estreante.

A edição 2022 do Afro Fashion Day terá 75 modelos apresentado os looks no desfile coletivo. De perfis diversos – tipo físico, idade, estilo – 62 foram selecionados entre 14 agências e projetos, dez foram os vencedores das seletivas de bairro e três foram convidados, dentre eles a Drag Queen baiana Nininha Problemática, criada pelo ator Digo Santtos, que já desfilou em outras edições do evento.

O Afro Fashion Day é um projeto do jornal Correio com patrocínio de TikTok, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e Sebrae, apoio do Shopping Barra, Suzano, Vult e Salvador Bahia Airport e parceria da Melissa.