Prova do líder do 'BBB 22' é de resistência; veja quem já saiu

A prova do líder nesta semana do BBB 22 é de resistência. Os brothers ficam girando em um carrossel amarrados a um ferro, enquanto usam fantasias de produtos de uma varejista patrocinadora da dinâmica.

Vence aquele que ficar até o final. No entanto, a prova terá uma duração máxima de 24 horas. Ou seja, se até o início do programa ao vivo desta sexta-feira, 11, ainda estiver acontecendo, a produção irá interferir.

Dessa forma, o vencedor será definido por um sorteio. Até o momento, Pedro Scooby foi o primeiro desistente após 5 horas de disputa, seguido de Vyni, que saiu com 7 horas de prova. Depois foi a vez de Gustavo e, por último, Jessilane, após mais de 10 horas de prova.

Scooby foi o líder da última semana, portanto teve o poder de vetar um brother da competição. O escolhido foi o Eliezer.

Dinâmica da semana

No sábado (12) acontece a prova do anjo e o vencedor poderá imunizar um brother. Na votação de domingo, 13, o líder indica uma pessoa diretamente para o paredão.

Eliezer, que foi vetado da prova do líder, terá o direito de indicar alguém também. Esse indicado poderá fazer um contragolpe e puxar mais um participante para a berlinda.

A casa vota no confessionário e indica mais um. Todos disputam a prova bate e volta, com exceção do indicado pelo líder. O paredão será triplo.