Provas do concurso da Embasa são neste domingo (23); veja como consultar local

As provas do concurso da Embasa acontecem neste domingo (23), pela manhã ou tarde, a depender do cargo, em Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Ilhéus, Vitória da Conquista e Paulo Afonso. A duração será de quatro horas. Os inscritos devem consultar o local e horário no cartão de informação do candidato, pelo site do organizador do concurso (clique aqui).

No instagram do Instituto AOCP foi disponibilizado um vídeo que demonstra todos os passos para a realização da consulta. O instituto também está disponibilizando uma Central de Atendimento, que pode ser acionada pelo telefone (44) 3013-4900 e que funcionará até as 17h do sábado (22) para esclarecimento de eventuais dúvidas que o candidato possa ter. A empresa destaca que é responsabilidade do candidato comparecer no local e hora indicados.

Para os cargos que terão provas pela manhã - Agente Administrativo, Operador de Processos de Água e de Esgoto, Técnico em Eletrotécnica e Técnico em Segurança do Trabalho - o portão de acesso ao local das provas será aberto às 7h e fechado às 8h. Já para os demais cargos, cujas provas ocorrerão à tarde, o portão de acesso ao local das provas será aberto às 13h30 e fechado às 14h30.

Vagas

O concurso prevê o preenchimento de 930 vagas distribuídas entre 19 funções de nível médio, técnico e superior, em 167 municípios baianos. Para o nível médio, as oportunidades são para as funções de Agente Administrativo, Agente Operacional e Operador de Processos de Água e de Esgoto. No nível técnico, as vagas são para Técnico em Eletromecânica, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico Operacional (formações em Técnico em Automação e Controle Industrial, Técnico em Edificações/Saneamento e Técnico em Química).

Já para o nível superior, as vagas abrangem as funções de Assistente Social (Serviço Social), Analista de Gestão (Administração), Analista de Gestão (Ciências Econômicas), Analista de Gestão (Ciências Contábeis), Analista de Controle de Águas e Efluentes (Ciências Biológicas ou Biomedicina), Analista de Produção e Controle de Qualidade de Água e Efluentes (Química ou Engenharia Química), Engenheiro de Segurança do Trabalho e Engenheiro (formações em Engenharia Civil ou de Produção Civil, Engenharia Sanitária ou Sanitária Ambiental e Engenharia Elétrica).