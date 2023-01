Provável time do Vitória na estreia tem novidade em todos os setores

Faltam três dias para a estreia do Vitória em 2023. Na quinta-feira (5), às 19h30, o técnico João Burse vai apresentar ao torcedor a primeira escalação rubro-negra da temporada. Os escolhidos terão a missão de se impor no Barradão, diante do Cordino, do Maranhão, em jogo decisivo da pré-Copa do Nordeste.

Com caráter eliminatório, a partida pode definir o futuro do Leão no regional. Se perder, dá adeus ao torneio. Se passar pelo primeiro adversário, o rubro-negro enfrentará no dia 8 o vencedor de Jacuipense x Altos. Novo êxito garante vaga na fase de grupos do Nordestão. O Vitória ficou de fora da edição passada após ser derrotado nas eliminatórias.

O torcedor verá em campo um Vitória com novidades. A tendência é que seis reforços debutem com a camisa vermelha e preta já na estreia de 2023. Todos os setores terão peças novas e a defesa deve apresentar o maior número delas. O goleiro Dalton e o zagueiro Marco Antônio são os únicos remanescentes da temporada passada. Eles terão o apoio do lateral direito Railan, do zagueiro Camutanga e do lateral esquerdo João Lucas.

Léo Gomes deve ser mantido como principal protetor da zaga. O volante não participou do último jogo-treino, contra o Atlético de Alagoinhas, disputado na sexta-feira (30) passada, por recomendação médica. Com fadiga muscular, ele foi poupado, mas tem vaga garantida no time caso esteja apto para jogar. João Pedro é o substituto imediato.

Léo Gomes terá a parceria de um outro velho conhecido da torcida do Vitória. Fora dos planos do Vitória desde 2020, quando começou a ser emprestado, Rodrigo Andrade retorno à Toca após boa passagem pelo Guarani e ganhou a titularidade como segundo homem de meio-campo após a lesão de Dionísio. Terá a chance de mostrar seu potencial ao técnico João Burse logo de cara.

A armação das jogadas será de responsabilidade de Diego Torres, dono da camisa 10. Ele terá a missão de dar munição ao trio de ataque escolhido por Burse. Rafinha e Santiago Tréllez, artilheiro e vice-artilheiro do Vitória em 2022, respectivamente, renovaram contrato e vão reeditar a parceria ofensiva. Na reta final da Série C, Gabriel Honório completava a trinca, mas rescindiu contrato com o clube antes mesmo da pré-temporada ser iniciada. Osvaldo preencheu a lacuna.

Há a possibilidade de João Burse promover mudança no esquema tático, mas apenas se Rafinha não estiver apto para jogar a estreia contra o Cordino. Recuperado de um edema na coxa, o atacante está na fase final da transição física e deve ser liberado para se juntar ao elenco na terça-feira (3). Caso Rafinha não possa atuar, Osvaldo e Tréllez farão dupla de ataque, enquanto Gegê irá reforçar o meio-campo.

Provável escalação do Vitória para estreia em 2023: Dalton, Railan, Marco Antônio, Camutanga e João Lucas; Léo Gomes (João Pedro), Rodrigo Andrade e Diego Torres; Osvaldo, Tréllez e Rafinha (Gegê).

Time do Vitória que entrou em campo pela última vez em 2022: Dalton, Alemão, Ewrton Páscoa (Zé Vitor), Marco Antônio e Iury (Alisson Santos); Léo Gomes, Dionísio e Eduardo; Gabriel Honório (Luidy), Tréllez (Dinei) e Rafinha (Hitalo).