Provocação a Messi? Mbappé faz comentário polêmico em post de CR7

Um comentário feito por Kylian Mbappé em uma publicação de Cristiano Ronaldo está dando o que falar. O post em questão trazia um longo desabafo do astro português após a eliminação de sua seleção na Copa do Mundo do Catar. O francês deixou uma mensagem de apoio a CR7, mas muita gente entendeu como indireta a Lionel Messi.

Mbappé deixou três emojis a Cristiano em seu comentário: uma coroa, duas mãos juntas agradecendo e um bode. Acontece que a palavra bode, em inglês, é goat - um termo também serve como um acrônimo para 'Greatest of All Time' ("Melhor de todos os tempos", em tradução livre).

Comentário de Mbappé em post de CR7

(Foto: Reprodução)

Desta forma, vários torcedores entenderam que Mbappé estaria dando a sua opinião na famosa discussão entre quem é melhor: CR7 ou Messi. Vale lembrar que o francês é colega do argentino no Paris Saint-Germain.

O simples comentário do jogador de 23 anos já soma mais de 980 mil curtidas e quase 20 mil respostas. Enquanto alguns seguidores concordaram com Mbappé, outros alfinetaram, dizendo que Messi é melhor.

Apesar de toda a polêmica com o colega de time, Mbappé nunca escondeu que Cristiano Ronaldo é seu grande ídolo. Quando criança, o astro francês tinha seu quarto decorado por pôsteres do português, que já brilhava no futebol.

Mbappé, aliás, pode reencontrar Messi na final da Copa do Mundo. França e Argentina estão nas semis e vão enfrentar, respectivamente, Marrocos e Croácia. Os atuais campeões encaram os africanos na quarta-feira (14), às 16h, no estádio Al Bayt. Já os hermanos pegam os croatas um dia antes, na terça (13), no mesmo horário, no Lusail.