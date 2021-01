Próxima etapa de vacinação em Salvador deve ter drive-thru e visita domiciliar

Com poucas doses de vacina disponíveis, a estratégia de imunização vai sendo desenhada aos poucos. Em Salvador, os próximos a serem vacinados serão idosos acima de 74 anos e os profissionais da saúde que não estão na linha de frente do combate ao coronavírus.

Segundo o prefeito Bruno Reis, todos os profissionais da linha de frente já foram vacinados e a prefeitura está organizando como vai ser feita a imunização do restante dos trabalhadores da área. A expectativa é de que eles sejam atendidos no esquema drive-thru, que já estava previsto no plano de vacinação da prefeitura, mas que ainda não foi implantado.

"Era para termos 168 mil doses, mas só recebemos 90 mil. Estamos fazendo uma estratégia para garantir que não haja fura-filas e vamos anunciar o drive-thru com quem será o público contemplado - provavelmente profisionais da saúde - e a estratégia de vacinação domiciliar aos idosos acima de 74 anos, e que tenham comborbidades. Com isso vamos garantir a aplicaçaõ das vacinas", explicou.

A expectativa é de que a nova etapa de vacinação seja divulgada até essa quinta-feira (28).

"Nesse momento, nossa equipe da saúde está elaborando uma nova estratégia. Nós tivemos que definir prioridades dentro do grupo prioritário, a partir de decisões do governo federal. Ontem o governo federal autorizou que os trabalhadores dos laboratórios públicos e privados que fazem testagem para covid sejam imunizados. Nós estamos seguindo as normas para evitar que pessoas furem as filas", disse.