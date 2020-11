Próximo adversário do Bahia, Fortaleza perde Ceni para o Flamengo

Um dia depois de demitir o espanhol Domènec Torrent, o Flamengo já tem novo técnico. Nesta terça-feira, a diretoria rubro-negra confirmou a contratação de Rogério Ceni, que estava no Fortaleza, até dezembro de 2021. "Rogério Ceni é o novo técnico do Flamengo! O treinador assinou com o Mengão e comandará o Mais Querido até dezembro de 2021. Seja bem-vindo, Ceni!", escreveu o clube em suas redes sociais.



Rogério Ceni, que desembarcou no Rio de Janeiro no início da manhã, já comandará o treino desta terça-feira no CT Ninho do Urubu. Inicialmente marcada para o período da manhã, a atividade foi adiada para tarde, a partir das 16 horas, para que o técnico tivesse tempo de chegar, ajustar os detalhes finais do contrato e ser apresentado ao elenco.



As duas partes iniciaram negociações nesta segunda-feira, logo após o clube carioca decidir pela demissão de Torrent. O Flamengo vai pagar R$ 1 milhão de multa rescisória ao Fortaleza, que anunciou a saída de Rogério Ceni no final da noite. O técnico pediu que tudo seja feito corretamente para que ele pudesse deixar o clube cearense pela segunda vez. No ano passado, teve uma passagem rápida pelo Cruzeiro antes de retornar.



Marcos Braz, vice-presidente de futebol, tem convicção de que o treinador tem o que é necessário para comandar o Flamengo, repetindo um pouco do estilo que deu certo com o português Jorge Jesus. A estreia de Rogério Ceni será contra o São Paulo, clube onde é ídolo, nesta quarta-feira, no estádio do Maracanã, pela rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil.



Além da Copa do Brasil, o Flamengo está nas oitavas de final da Copa Libertadores, fase em que vai enfrentar o Racing, da Argentina. A equipe também briga pelas primeiras posições na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, ocupando o terceiro lugar, com 35 pontos, um a menos do que o líder Internacional.