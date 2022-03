Próximo adversário do Bahia, Sport anuncia demissão de treinador 

Adversário do Bahia em duelo marcado para este sábado (5), às 17h45, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste, o Sport vai chegar em Salvador com um novo comandante na beira do campo. Na manhã desta quinta-feira (5), o time pernambucano anunciou a demissão do treinador Gustavo Florentín.

O técnico paraguaio não resistiu à eliminação do Leão para o Altos na primeira fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o Sport foi derrotado por 1x0, em Teresina, e deu adeus ao torneio nacional.

Florentín estava no comando da equipe desde o ano passado, quando chegou ao clube ainda no Campeonato Brasileiro. Apesar da queda para a Série B, ele foi mantido no cargo. No entanto, o treinador estava balançando já que com a derrota para o Altos, o Sport completou o sétimo jogo sem vencer.

Entre os nomes mais cotados para assumir o Sport estão os dos treinadores Enderson Moreira, ex-Bahia, e Lisca.