Próximo adversário do Vitória, Cruzeiro se acerta com Ney Franco

Próximo adversário do Vitória na Série B, o Cruzeiro está perto de acertar com Ney Franco. O técnico, que chegará para assumir a vaga de Enderson Moreira, é aguardado em Belo Horizonte na manhã desta quarta-feira (9) e deve assinar contrato até o fim de 2021. As informações são do Globoesporte.com.

Com o treinador, chegam os auxiliares técnicos Rodney Borges e Moacir Pereira e o preparador físico Alexandre Lopes. A ideia é que ele já possa liderar a atividade na Toca da Raposa na tarde desta quarta e, na sexta-feira (11), comandar o Cruzeiro contra o Vitória. O jogo será às 21h30 no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 9ª rodada da Série B.

Aos 54 anos, Ney está sem clube desde que foi demitido do Goiás, no fim de agosto. Ele tem experiência em acesso à primeira divisão: conseguiu subir com o Goiás, em 2018, e com o Coritiba, em 2010 - quando foi campeão da segunda divisão.

Enderson Moreira foi acabou demitido nesta terça-feira (8), após mais um tropeço em casa, desta vez com o empate por 1x1 diante do CRB, na noite de segunda (7), no Mineirão. Foi o quinto jogo seguido da Raposa sem vitórias na Série B, que tem cinco pontos somados.

"O Cruzeiro Esporte Clube informa que, após reunião realizada na manhã desta terça-feira, foi decidido que Enderson Moreira não seguirá no cargo de treinador da equipe de futebol profissional", informou o clube em suas redes sociais.

O time mineiro, aliás, iniciou a competição com um saldo negativo de seis pontos por causa de punição da Fifa - não pagamento do empréstimo do volante Denílson, em 2016.