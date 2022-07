Próximo adversário do Vitória, Paysandu não assusta como visitante

Próximo adversário do Vitória, o Paysandu é um dos times mais cotados para conseguir o acesso ao final da Série C do Brasileiro. Vice-líder do campeonato, com 26 pontos e 61.9% de aproveitamento, só não ocupa o topo da tabela porque perde para o líder Mirassol no número de triunfos. Apesar de ter campanha geral de respeito, o desempenho do time paraense como visitante não assusta. As equipes se enfrentam no domingo (17), às 16h, no Barradão.

O Paysandu ocupa apenas o 10º lugar no ranking de rendimento fora de casa. Apenas seis dos 26 pontos que tem foram somados longe de seus domínios. Comemorou apenas um triunfo, na 9ª rodada, há mais de um mês, no dia 5 de junho, contra o Ferroviário, por 2x1, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Também empatou três partidas e perdeu duas. Quando o recorte é apenas na atuação como visitante, o aproveitamento cai para 33.3%.

O poder de fogo da equipe paraense também diminui muito longe do estádio da Curuzu, em Belém. O dono do melhor ataque da Série C marcou apenas seis dos 24 gols em território rival.

Vitória e Paysandu estão invictos há três rodadas na competição. O time paraense empatou com Brasil de Pelotas (1x1) e Remo (2x2) e venceu o Confiança (1x0). O rubro-negro vem de empate sem gols com o Altos-PI e triunfos contra Figueirense (2x0) e São José-RS (2x1), todos sob o comando do técnico João Burse, que estreou diante do rival piauiense e garante estar focado na classificação à segunda fase da Série C.

"É hora de continuar trabalhando jogo a jogo, semana a semana, sem pensar no passado e sem pensar no futuro. Nosso futuro hoje é somente a semana para se dedicar e focar no jogo que a gente tem contra o Paysandu", afirmou o treinador rubro-negro.

O Leão tem 18 pontos e está em 12º lugar na tabela de classificação da Série C. A distância para o G8, grupo de times que avançam à próxima fase da divisão de acesso nacional, é de apenas dois pontos. O Volta Redonda, dono da 8ª posição, soma 20.

Raio-X do Paysandu

Campanha geral:

2º colocado | 26 pontos | 7 triunfos, 5 empates e 2 derrotas | 61.9% de aproveitamento

Tem o melhor ataque do campeonato, com 24 gols marcados | Sofreu 13 gols

Campanha como visitante:

Está em 10º lugar no ranking de melhores visitantes.

Fora de casa, venceu apenas uma vez, empatou três e perdeu duas.

Marcou 6 gols e sofreu 8.

Aproveitamento de 33.3%