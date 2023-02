Próximo rival do Vitória, CSA demite técnico Roberto Fonseca

Próximo rival do Vitória, o CSA anunciou o desligamento do técnico Roberto Fonseca na noite da última quinta-feira (2). O treinador não resistiu a mais um resultado negativo, e foi demitido após a derrota por 2x1 para o Aliança, no estádio Rei Pelé.

O comandante não vivia boa fase à frente da equipe. O CSA ocupa o penúltimo lugar do Campeonato Alagoano, com somente quatro pontos conquistados em cinco jogos. Um cenário que faz o time correr risco de rebaixamento.

"O Centro Sportivo Alagoano vem a público informar que optou pela não continuidade do trabalho que vinha sendo realizado pela atual comissão técnica. O CSA agradece ao técnico Roberto Fonseca e ao seu auxiliar, Roberto Júnior. Desejamos sucesso", informou o clube, em nota.

NOTA OFICIAL - Roberto Fonseca



O treinador esteve à frente da equipe azulina oito jogos oficiais na temporada: dois pela pré-Copa do Nordeste, cinco pelo estadual e um pelo Nordestão. Neste período, foram apenas duas vitórias, três empates e três derrotas, rendimento de 37,5%.

Sem Roberto Fonseca, a tendência é que o CSA seja comandado por Bebeto Moraes, técnico do sub-20, no duelo contra o Vitória. A partida será neste domingo (5), às 16h, no estádio Rei Pelé, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste.